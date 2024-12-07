Коллеги совершившего самоподжог мужчины в Актау: «Мы не ожидали такого исхода»

Сотрудники, работавшие с мужчиной, совершившим самоподжог, объяснили ситуацию произошедшего. Видео появилось на одном из актауских пабликов в Instagram.

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Как рассказали работники компании, их обращения не были услышаны районным акимом. Также они обращались с просьбой о трудоустройстве в «КазМунайГаз».

В тот роковой день, 5 декабря, они предупредили чиновников областного акимата, что будут жаловаться в вышестоящие органы в Астане.

Мы не ожидали, что дело примет такой оборот. Сожалеем, что так случилось, - говорят коллеги пострадавшего мужчины.

Состояние пострадавшего остается крайне тяжелым.

Напомним, в акимате области рассказали, что мужчина требовал личного приема у акима региона, однако получил отказ, после чего совершил поджог у областной администрации. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, в полиции возбудили уголовное дело. Видео самоподжога появилось в сети.

Пользователи активно распространяют информацию о том, что мужчина скончался после самоподжога в Актау. Автор рассылки ссылается на издание «Актау Лада». Однако данное сообщение является ложью.

По данным на 6 декабря, состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое. Блогеру из Актау Азамату Сарсенбаеву удалось выяснить подробности о пострадавшем мужчине