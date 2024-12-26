Среди выживших в авиакатастрофе в Актау нет ни одного казахстанца (предварительные данные)

В самолете, выполняющем рейс Баку - Грозный и упавшем сегодня, 25 декабря, вблизи города Актау, в числе пассажиров находились 6 казахстанцев, двое из которых - дети. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев рассказал корреспонденту tengrinews.kz подробности авиакатастрофы.

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Как рассказал вице-премьер, на данный момент известно о 38 погибших.

«Тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие, все собраны, теперь в морге будут, будет опознание. 29 человек, в том числе двое детей, они пострадавшие - в больницах, из них где-то 11 стабильно тяжелые, остальные - средней тяжести», - пояснил Бозумбаев.

Кроме того, корреспондент Tengrinews.kz уточнила у заместителя премьер-министра, что известно о казахстанцах, находившихся на борту разбившегося самолета.

«К сожалению, среди выживших на сегодняшний день... там есть пока одна женщина только, по которой не установили, кто она. Она без сознания, документов нет, она в больнице. Среди остальных 29 (выживших) ни одного казахстанца нет, 6 человек казахстанцев было, в том числе двое детей», - сообщил вице-премьер Канат Бозумбаев.

По его словам, расследование происшествия проводится под контролем Генеральной прокуратуры Казахстана, а также МВД и авиационных властей.

«Происшествие произошло на нашей территории, расследование под контролем Генеральной прокуратуры, также расследование проводится МВД и нашими авиавластями. На месте азербайджанские коллеги, они тоже будут принимать участие», - заключил Канат Бозумбаев.

Напомним, вблизи аэропорта Актау разбился самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines. Известно, что данный рейс должен был сесть в аэропорту Грозного в 07:39 часов (по московскому времени). Однако спустя три часа полета оказался на другой стороне моря и упал, не долетев до аэропорта буквально 3 км. На место происшествия выехали спасатели, стало известно о наличии выживших в авиакатастрофе. К городскому моргу привезли тела погибших. Авиакомпания организовала горячую линию. Управление здравоохранение опубликовало список пострадавших в авиакатастрофе, за жизни которых борются казахстанские врачи. Жителей Мангистау призвали стать донорами крови для пострадавших. В связи с трагедией в Актау отменили все общегородские праздничные мероприятия.