Похоронен погибший в авиакатастрофе близ Актау юный футболист

В Баку простились со скончавшимся в результате крушения самолета юным футболистом Мухамедали Егановым, передает издание «Report» .

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В похоронной процессии приняли участие представители общественности и близкие подростка.

Мухамедали Еганов будет похоронен в поселке Сураханы на Сураханском кладбище.

Как известно, подросток выступал за бакинский футбольный клуб «Гянджлик».

Напомним, авакатастрофа произошла на минувшей неделе 25 декабря. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в нашем регионе.

В настоящее время в областной больнице в Актау находятся шесть пострадавших. Опознаны девять человек из 38 погибших.