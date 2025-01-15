Массовое отравление в Бесшокы: начался судебный процесс

В Мангистауской области начался судебный процесс по делу об отравлении детей в школьной столовой в жилом массиве Бесшокы.

Школа №8 села Бесшокы. Фото из архива Lada.kz

В пресс-службе суда Мангистауской области сообщили, что 14 января состоялось первое судебное заседание по делу об отравлении детей в школьной столовой жилого массива Бесшокы.

Дело находится на рассмотрении, комментариев не даем, - ответили на запрос корреспондента Lada.kz о подробностях заседания.

Lada.kz продолжает следить за развитием событий и опубликует подробности после вынесения приговора суда.

Напомним, с 7 по 13 сентября в общеобразовательной школе №8, расположенной в жилом массиве Бесшокы Мунайлинского района, зарегистрировано «групповое пищевое отравление». Пострадали 460 детей.

Позже у работников школьной столовой выявили стафилококк.

После массового отравления детей в Бесшокы в школах Актау власти намерены были провести проверку качества еды, которую предоставляют детям в столовых.

Lada.kz поговорила со специалистом в сфере санитарии Асимой Жарылгасовой, которая назвала главные угрозы здоровью детей, получающих горячее питание в школе. Это не только отсутствие чистоты и порядка на кухне, но и кадровый голод в сфере общепита.

Уголовное дело по факту отравления детей в столовой общеобразовательного учреждения села Бесшокы передали 6 января в суд. Дело рассматривается в Мунайлинском районном суде по части 1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).