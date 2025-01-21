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21.01.2025, 12:08

Смерть фитнес-тренера в Актау: рассмотрение апелляции перенесено

Происшествия 0 2 438 Алия Шарипова

Сегодня, 21 января, в здании Мангистауского областного суда должно было состояться рассмотрение апелляционного ходатайства региональной прокуратуры на приговор в отношении пятерых мужчин, из-за вопиющих издевательств которых спортсменка Алина Жолжан совершила суицид. Однако заседание пришлось перенести, подробности – у корреспондента Lada.kz.

Родственники Алины Жолжан у здания суда. Фото автора
Родственники Алины Жолжан у здания суда. Фото автора

Рассмотрение апелляционной жалобы ведется в закрытом режиме, представители СМИ не допускаются.

Присутствовали родственники обеих сторон. Большую часть из них сегодня составили близкие Алины Жолжан, которые пришли поддержать ее брата – Бауыржана.

Близкие Алины и Бауыржана Жолжан в ожидании решения

Рассмотрение апелляции должно было начаться в 09:30 часов, однако спустя некоторое время адвокат потерпевшей стороны, выйдя из зала, сообщил о перерыве.

Его причиной стало то, что защита и мать одного из подсудимых не явились в суд.

Спустя некоторое время ожидания Бауыржан Жолжан сообщил, что заседание ввиду вышеупомянутой неявки перенесено на 27 января.

Бауыржан Жолжан выходит сообщить о переносе рассмотрения апелляционного ходатайства

Кроме того, перед началом несостоявшихся разбирательств родные погибшей отметили, что на заседаниях каких-либо сожалений по поводу содеянного подсудимые не выказывали.

Также стало известно, что часть адвокатов мужчин, совершивших неправомерные действия в отношении спортсменки, принимали участие в режиме онлайн ввиду нахождения в других городах страны.

Напомним, в мае 2024 года в Сети распространилось видео с погибшей Алиной Жолжан. По словам очевидцев, девушка совершила самоубийство, спрыгнув с высотки. Трагедия, по утверждению людей, случилась в доме №40, расположенном в 19 микрорайоне.

На тот момент полиция посчитала произошедшее доведением до самоубийства.

В январе 2025 общественный фонд «НеМолчи.kz» опубликовал подробности происшествия. В результате выяснилось, что Алина Жолжан подверглась жестоким издевательствам со стороны пятерых мужчин. Кадры похищения девушки предоставил ее брат Бауыржан.

По словам представителей организации, прокурор просил суд назначить главному фигуранту дела пожизненное лишение свободы, остальным четверым – по 15-16 лет заключения. Однако судья в процессе разбирательств переквалифицировал обвинения. Свое решение он объяснил тем, что девушка погибла из-за самоубийства, а не из-за предшествовавших этому действий пятерых мужчин.

После заявления фонда прокуратура Мангистауской области сообщила, что настаивает на ужесточении наказания виновным.

Кроме того, Динара Смаилова, президент фонда «НеМолчи.kz», добавила, что почти все фигуранты уголовного дела были ранее судимы.

Бауыржан Жолжан в свою очередь рассказал Lada.kz о нюансах судебного процесса.

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