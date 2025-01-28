Смерть Алины Сериковой в Актау: суд сделал заявление

Разбирательства по делу фитнес-тренера Алины Сериковой, ставшей жертвой похищения, издевательств и изнасилования, проходят в закрытом режиме. Не пускают в зал суда даже родителей погибшей. При этом, как утверждает потерпевшая сторона, члены семьи подсудимых присутствовали на заседаниях несколько раз. Редакция Lada.kz обратилась за разъяснениями в пресс-службу Мангистауского городского суда.

Фото: Lada.kz

За дверью, помимо представителей СМИ, остаются и родные погибшей девушки. В зал заседания запускают лишь брата Алины – Бауыржана Жолжана. Между тем, по словам потерпевшей стороны, от подсудимых присутствуют семь адвокатов (на пять обвиняемых), две мамы и две жены. В пресс-службе объяснить причины неравноправия не смогли, утверждая, что никаких родственников на закрытый процесс не пускают.

У потерпевшей в качестве представителя участвует её брат, также у каждого подсудимого участвует защитник, другие родственники не допущены. Посторонних нет. Только защитники, признанные органом следствия, - заявили в пресс-службе.

Напомним, апелляция по данному делу переносилась уже дважды: сначала из-за неявки защитника, а вчера, 27 января, из-за отказа одного из подозреваемых от своего адвоката.

Трагическая история произошла в мае 2024 года. В Сети распространилось видео с погибшей Алиной Сериковой. По словам очевидцев, девушка совершила самоубийство, спрыгнув с высотки. Трагедия, по утверждению людей, случилась в доме №40, расположенном в 19 микрорайоне. На тот момент полиция посчитала произошедшее доведением до самоубийства.

В январе 2025 общественный фонд «НеМолчи.kz» опубликовал подробности происшествия. В результате выяснилось, что Алина Серикова подверглась жестоким издевательствам со стороны пятерых мужчин, в числе которых насилие и принуждение к принятию наркотиков. Кадры похищения девушки предоставил ее брат Бауыржан.

По словам представителей организации, прокурор просил суд назначить главному фигуранту дела пожизненное лишение свободы, остальным четверым – по 15-16 лет заключения. Однако судья в процессе разбирательств переквалифицировал обвинения. Свое решение он объяснил тем, что девушка погибла из-за самоубийства, а не из-за предшествовавших этому действий пятерых мужчин. После заявления фонда прокуратура Мангистауской области сообщила, что настаивает на ужесточении наказания виновным.

Кроме того, Динара Смаилова, президент фонда «НеМолчи.kz», добавила, что почти все фигуранты уголовного дела были ранее судимы.

Бауыржан Жолжан в свою очередь рассказал Lada.kz о нюансах судебного процесса, а также поделился кадрами с места, где насильно удерживали его сестру.