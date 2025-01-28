Адвокат подсудимого подал заявление на брата погибшей в Актау спортсменки

Защитник одного из пяти подсудимых по делу подал на брата погибшей Алины Сериковой заявление, после чего Бауыржану Жолжану позвонил участковый и вызвал в полицию, сообщает фонд «НеМолчи.KZ». Автор заявления прокомментировал ситуацию корреспонденту Lada.kz .

Фото: lada.kz

По информации фонда, ранее в суде после несостоявшегося рассмотрения апелляции по делу Алины Сериковой произошел конфликт.

Когда Бауыржан (брат погибшей – прим. авт.) говорил журналистам, что суд перенесли на четверг, 30 января, адвокат Сейтмаганбет Бералы говорил охране убрать маму Алины с пути, указывал на неё пальцем. Потом мама Алины плакала, а когда перенесли суд уже во второй раз, возмущалась, почему оттягивают процесс. Тогда этот адвокат схватил её за руку. Он был недоволен тем, что людей много, назвав это провокацией и давлением на суд. После он повернулся к Бауыржану, тыкал пальцем и говорил: «Ты провокатор, ты всех натравил…», - пишет фонд.

После этого инцидента брат погибшей пошел к нему в офис поговорить. Однако, по словам Бауыржана Жолжана, адвокат угрожал облить его и других людей кипятком из чайника, оскорблял их. Они ушли, разговора не вышло. Но оказалось, что Сейтмаганбет Бералы написал заявление, что это ему угрожали и поломали ему плинтус в офисе.



Бауыржан написал встречное заявление. Скоро будет административный суд.

Мы опасаемся, что Бауыржана привлекут по лживому заявлению адвоката подсудимого. И мы просим прокуратуру Актау взять это дело на контроль и не допускать незаконного решения в отношении потерпевшей стороны. У нас вопрос: почему адвокаты осужденных преступников считают поддержку подзащитных и работу СМИ давлением на суд и провокацией? Это какая-то вечная претензия. Погибшая была одна против пятерых мужчин, накачанных наркотиками. Её никто тогда не поддержал, не услышал, не защитил. Теперь, когда идёт судебное разбирательство, она не может ничего сказать за себя, и за неё говорит её брат. И мы будем оказывать ему поддержку, и люди будут. Это страшное преступление. Присутствовать матери на суде – её право. Принимать поддержку – их право. А хватать за руки и вести себя агрессивно – уголовный проступок!, - высказали свою позицию представители фонда.

Между тем, сам адвокат Сейтмаганбет Бералы связался с редакцией Lada.kz и дал комментарий по вышеописанной ситуации. По словам правозащитника, на заседаниях они регулярно подвергаются буллингу. Их называют не иначе, как «адвокаты убийц».

Ситуация в суде была такая. Мама Алины целенаправленно меня не пропускала. Я просил ее, она отказывалась. Тогда подошел к Бауыржану, говорю, чтобы он объяснил своей маме, что в том, что судебное заседание отложили, нет нашей вины. Я защищаю одного из них, который просто проходит по делу, как соучастник. В итоге Бауыржан вчера приходил ко мне в офис в компании 15-20 человек, есть видеозаписи. Их много было, они угрожали. Их родственник по имени Есбол, представился бывшим сотрудником КНБ, прям подошел ко мне, фактически схватил за шею, размахивал руками, рядом который сидел адвокат, помог мне. Я просто сказал, если ты меня ударишь, я тебя кипятком оболью. Они материли, провоцировали, ругались. Бауыржан все это организовал, подсказывал им, как себя вести. Претензия у них была «Почему вы их защищаете?». Вы не слышали, как они выражаются, «адвокаты убийц», вот так кричит прям! После этого я написал заявление в полицию на них, - рассказал Сейтмаганбет Бералы свою версию произошедшего.

Напомним, в областном суде отрицают то, что в зал заседаний пропускают жен и матерей подозреваемых. Апелляция по данному делу переносилась уже дважды: сначала из-за неявки защитника, а вчера, 27 января, из-за отказа одного из подозреваемых от своего адвоката.

Трагическая история произошла в мае 2024 года. В Сети распространилось видео с погибшей Алиной Сериковой. По словам очевидцев, девушка совершила самоубийство, спрыгнув с высотки. Трагедия, по утверждению людей, случилась в доме №40, расположенном в 19 микрорайоне. На тот момент полиция посчитала произошедшее доведением до самоубийства.

В январе 2025 общественный фонд «НеМолчи.kz» опубликовал подробности происшествия. В результате выяснилось, что Алина Серикова подверглась жестоким издевательствам со стороны пятерых мужчин, в числе которых насилие и принуждение к принятию наркотиков. Кадры похищения девушки предоставил ее брат Бауыржан.

По словам представителей организации, прокурор просил суд назначить главному фигуранту дела пожизненное лишение свободы, остальным четверым – по 15-16 лет заключения. Однако судья в процессе разбирательств переквалифицировал обвинения. Свое решение он объяснил тем, что девушка погибла из-за самоубийства, а не из-за предшествовавших этому действий пятерых мужчин. После заявления фонда прокуратура Мангистауской области сообщила, что настаивает на ужесточении наказания виновным.

Кроме того, Динара Смаилова, президент фонда «НеМолчи.kz», добавила, что почти все фигуранты уголовного дела были ранее судимы.

Бауыржан Жолжан в свою очередь рассказал Lada.kz о нюансах судебного процесса, а также поделился кадрами с места, где насильно удерживали его сестру.