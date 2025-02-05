Массовое отравление детей в Мангистау: госпитализированные пострадавшие отправлены домой

Четверо детей, госпитализированные в результате пищевого отравления в дошкольном учреждении села Кызылсай, выписаны домой. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

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По данным пресс-службы облздрава, все четверо госпитализированных - один взрослый и трое детей, пострадавшие в результате пищевого отравления, выписаны домой.

Пациенты получили лечение и выписаны из больницы, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в селе Кызылсай, что под Жанаозеном, 31 января произошло массовое отравление воспитанников одного дошкольного учреждения. В редакцию Lada.kz обратились жители Жанаозена с информацией о том, что количество пострадавших составило 100 человек. Некоторые обратились в больницу. В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области информацию подтвердили частично. По их данным, обращений в медучреждение было всего 37. Из 37 осмотренных человек четверых госпитализировали (один взрослый, трое детей). Остальные направлены домой на амбулаторное лечение. Сейчас детский сад закрыт, уполномоченные органы проводят проверку.

В прошлом году, с 7 по 13 сентября, в общеобразовательной школе №8, расположенной в жилом массиве Бесшокы Мунайлинского района, зарегистрировано «Групповое пищевое отравление». Пострадали 460 детей. Позже у работников школьной столовой выявили стафилококк.