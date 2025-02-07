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07.02.2025, 14:07

В Актау солдат заставляли есть окурки: командир взвода получил срок

Происшествия 0 2 387 Лиана Рязанцева

В Актау командира взвода материально-технического обеспечения медицинской роты войсковой части 25744 приговорили к двум годам ограничения свободы за превышение власти, сообщает Zakon.kz.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Согласно приговору Военного суда Актюбинского гарнизона от 19 декабря 2024 года, в марте 2024 года военнослужащие срочной службы по указанию сержанта убирали территорию части. Увидев на полу окурки сигарет, командира взвода вызвал двух рядовых и приказал съесть бычки. Позже один из рядовых, почувствовав недомогание, обратился в медицинский пункт воинской части, сообщив о симптомах пищевого отравления, причиной которого он назвал съеденный сэндвич.

Согласно материалам дела, впоследствии, из-за беспорядка в помещении, сержант ударил одного из солдат ногой в грудь. Когда тот упал, командир, сказав: «Э, вставай, не умирай», нанес ему еще несколько ударов ногой и кулаком, а затем приказал принять упор лежа. После этого он продолжил избиение лежащего солдата. В суде рядовой подтвердил факт нападения. После случившегося он позвонил отцу, отправил фотографии синяков и ссадин, а также попросил о помощи, опасаясь за свою жизнь и здоровье.

Сообщается, что сержант в суде вину не признал, сообщил, что телесных повреждений не наносил. С его слов, в часть должен был приехать новый командир, поэтому солдаты занимались уборкой. Увидев беспорядок, он позвал двух срочников и сделал им только замечание.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 451 Уголовного кодекса (Превышение власти или служебных полномочий) и назначил два года ограничения свободы, а также привлек сержанта к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.

Напомним, 24 января вынесен приговор экс-командиру зенитно-артиллерийского взвода войсковой части 25744 регионального командования «Запад» Мангистауской области Дамиру Досову за умышленное убийство 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова. Дамира Досова признали виновным в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 99 УК РК. Назначили ему 13 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. 

В сентябре прошлого года во время проведения сборов с подразделениями Регионального командования «Запад» на полигоне «Оймаша» в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью.  

В январе этого года началось первое судебное заседание по делу об убийстве 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова. Подсудимый на допросе заявил, что не признает своей вины. По его утверждению, выстрел, в результате которого погиб Баркулов, был случайным, а не преднамеренным.

Прокурор запрашивал 13 лет лишения свободы. Подсудимый попросил прощения у родственников погибшего солдата.

 

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