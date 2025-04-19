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19.04.2025, 09:45

Дело Алины Сериковой: закрыт ли насильно оформленный на неё кредит?

Происшествия 0 3 719 Алия Шарипова

Бауыржан Жолжан, брат погибшей Алины Сериковой, рассказал, что стало с кредитом, который насильники принудительно оформили на нее, передает Lada.kz.

Фото: кадр из видео, предоставленного Бауыржаном Жолжаном
Фото: кадр из видео, предоставленного Бауыржаном Жолжаном

По словам Бауыржана Жолжана, кредит, насильно оформленный на его сестру, до сих пор не закрыт. Родственники осужденных так и не передали каких-либо средств потерпевшей стороне, как это следовало бы сделать по закону.

Мы собрали все необходимые документы, передали частному судебному исполнителю, который должен взыскать сумму. Однако никакие деньги до текущего момента нам не поступали. До суда к нашей семье приходили родственники осужденных, говорили, что закроют кредит, но, кажется, что это были просто слова, - рассказал он.

По его словам, банковский счет Алины Сериковой так и остается закрытым, пеня за непогашенный кредит не начисляется. Тем не менее, семья девушки надеется на положительный исход событий.

Напомним, в мае 2024 года в Сети распространилось видео с погибшей Алиной Сериковой. По словам очевидцев, девушка совершила самоубийство, спрыгнув с высотки. Трагедия, по утверждению людей, случилась в доме №40, расположенном в 19 микрорайоне.

На тот момент полиция посчитала произошедшее доведением до самоубийства.

В январе 2025 общественный фонд «НеМолчи.kz» опубликовал подробности происшествия. В результате выяснилось, что Алина Серикова подверглась жестоким издевательствам со стороны пятерых мужчин, в числе которых насилие и принуждение к принятию наркотиков. Кадры похищения девушки предоставил ее брат Бауыржан. Кроме того, злоумышленники насильно оформили на нее кредит в два миллиона тенге, который затем обналичили.

По словам представителей организации, прокурор просил суд назначить главному фигуранту дела пожизненное лишение свободы, остальным четверым – по 15-16 лет заключения. Однако судья в процессе разбирательств переквалифицировал обвинения. Свое решение он объяснил тем, что девушка погибла из-за самоубийства, а не из-за предшествовавших этому действий пятерых мужчин.

После заявления фонда прокуратура Мангистауской области сообщила, что настаивает на ужесточении наказания виновным.

Кроме того, Динара Смаилова, президент фонда «НеМолчи.kz», добавила, что почти все фигуранты уголовного дела были ранее судимы.

Бауыржан Жолжан, в свою очередь, рассказал Lada.kz о нюансах судебного процесса, а также поделился кадрами с места, где насильно удерживали его сестру.

Нужно также отметить, что апелляцию должны были рассмотреть еще 21 января, однако этого не случилось ввиду неявки защитника одного из подсудимых. Ее перенесли на 27 января – в этот день фигурант по делу отказался от своего адвоката.

Уже 28 января суд сделал заявление о том, почему, кроме Бауыржана Жолжана, на заседание не пускают других ближайших родственников потерпевшей стороны.

Апелляцию рассмотрели на третий раз - 30 января. Ее итоги озвучили 31 января. Так, к пожизненному сроку лишения свободы приговорили главного фигуранта уголовного дела – Нургельды Сейткалиева. Еще одному подсудимому Еркебулану Аманкосу дали 16 лет, а Аралбай Мерей, Жалгас Усенгалиев и Дархан Кулбас получили по 13 лет заключения.

Также осужденные должны будут выплатить семье погибшей девушки более 19 миллионов тенге в качестве материальной компенсации и 30 миллионов тенге за моральный ущерб.

В этот же день вынесенное решение прокомментировали в региональной прокуратуре, а в Мангистауском областной суде перечислили статьи, по которым осудили насильников.

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