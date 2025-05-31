Сбили на «зебре» в Актау: пострадавшего в ДТП ребенка выписали из больницы

Врачи Мангистауской областной детской многопрофильной больницы выписали домой одного из двух школьников, сбитых на пешеходном переходе в Актау, сообщает Lada.kz .

Фото предоставила пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области

По данным пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области, подросток 2014 года находился в очень тяжелом состоянии из-за травм, полученных в ДТП.

У пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы, внутреннее кровотечение, левосторонний пневмоторакс. Сегодня, 31 мая, состояние ребенка улучшилось и его отправили домой, - сообщил нейрохирург Ербол Кенжевалов.

Общее состояние второго пострадавшего 2013 года рождения на текущий момент остается тяжелым.

Подросток был отключен от аппарата ИВЛ, дышит самостоятельно. Пациент в состоянии сопора. Кровяное давление стабильно. Лечебная работа продолжается. В понедельник планируют перевести в травматологическое отделение, - прокомментировал врач-нейрохирург.

Напомним, ДТП произошло 14 мая. Трое подростков пересекали проезжую часть по пешеходному переходу между микрорайонами «Шыгыс-2» и «Шыгыс-3». Двоих из них сбил автомобиль, водитель которого не затормозил на «зебре». Пострадавших доставили в больницу.

Позже сообщалось, что мальчикам срочно требуется донорская кровь любой группы. Состояние одного из пострадавших школьников оценивалось как крайне тяжелое.

После ДТП в районе пешеходного перехода установили искусственную неровность.

Также 28 мая на дороге у дома №2 в 15 микрорайоне в результате столкновения двух автомобилей пострадали две несовершеннолетние девушки.