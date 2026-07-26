В Актау сгорел автомобиль с газовым баллоном: повреждены две припаркованные машины

Автомобиль ВАЗ LADA 2114 полностью сгорел в результате пожара, произошедшего сегодня, 26 июля, на парковке у дома №28 в 29-м микрорайоне. Огонь и высокая температура повредили еще два автомобиля, передает Lada.kz .

Фото: ДЧС МО

По информации ДЧС Мангистауской области, инцидент произошел сегодня, 26 июля. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. В сгоревшем автомобиле был установлен газовый баллон объемом 42 литра. Кроме того, из салона машины спасатели извлекли еще один газовый баллон объемом 4 литра.

В результате воздействия высокой температуры у припаркованного рядом автомобиля Toyota Camry расплавилась левая часть, а у ЗАЗ Chance – правая.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Причину возгорания и размер материального ущерба в настоящее время устанавливают специалисты регионального департамента по ЧС.