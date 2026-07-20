В Актау сгорел автомобиль Kia Cerato

Сегодня, 20 июля, в Актау произошло возгорание автомобиля. Инцидент произошел на дороге в 23 микрорайоне. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, передаёт Lada.kz.

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Сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт дежурного ДЧС сегодня, 20 июля, в 14:18.

Возгорание автомобиля произошло в 23 микрорайоне, на кольцевой дороге.

По прибытии на место было установлено, что горит моторный отсек и салон автомобиля Kia Cerato, - сообщили в ДЧС региона.

На место происшествия направлены спецтехника и шесть сотрудников личного состава.