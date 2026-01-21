Сегодня, 21 января, на проезжей части в Актау сгорел автомобиль. Подробности происшествия предоставили в ДЧС региона, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

По информации спасателей, пожар произошёл 21 января в 09:09 на автодороге между 11 и 14 микрорайонами. Произошло загорание моторного отсека автомобиля марки Mercedes-Benz.

В ведомстве отметили, что обошлось без пострадавших.

Управление по ЧС Актау призывает водителей соблюдать требования пожарной безопасности.

В частности, водителям рекомендуется:

своевременно проходить технический осмотр автотранспорта;

иметь при себе и уметь использовать первичные средства пожаротушения на транспортном средстве.

Напомним, в ночь на 14 января на автодороге в районе аэропорта сгорел автомобиль марки «ГАЗель». Пострадавших в результате происшествия не было.