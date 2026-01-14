«ГАЗель» сгорела ночью в Актау

В Актау в ночь на 14 января произошёл пожар с участием грузового автомобиля. Детали инцидента Lada.kz предоставили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

По информации ведомства, в 02:02 часов на автодороге в районе аэропорта загорелся автомобиль марки «ГАЗель», зарегистрированный в Российской Федерации. Транспорт находился на обочине проезжей части.

Отмечается, что автомобиль был полностью охвачен огнём. В «ГАЗели» также был установлен газовый баллон объёмом 400 литров, что создавало повышенную опасность.

Пострадавших в результате происшествия нет. Пожар был ликвидирован в 02:20 часов.

Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, 8 января в селе Бейнеу в результате тройного ДТП сгорел Nissan Teana. 10 января на трассе в Каракиянском районе вспыхнула «ГАЗель».