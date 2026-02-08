Баня сгорела в пригороде Актау

В селе Умирзак в ночь с 7 на 8 февраля сгорела баня. Очаг возгорания располагался в парилке. Подробности Lada.kz предоставили в ДЧС Мангистауской области.

Фото: МЧС РК

Пожар в бане произошел в ночь с 7 на 8 февраля в селе Умирзак примерно в 23:04 часов. Пострадавших, по сообщению регионального департамента по ЧС, нет.

Произошло возгорание парилки в бане. Прибывшие на место спасатели полностью ликвидировали пожар в 23:37 часов. Огонь распространился на площади в 30 квадратных метров. Причины происшествия выясняются, - сообщили в ДЧС региона.

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля пожар также произошел в Актау, в многоквартирном доме №50 4 микрорайона. Патрульные эвакуировали из горящей квартиры мужчину с инвалидностью, который самостоятельно покинуть жилье не мог.

Из подъезда своими силами эвакуировались 30 человек, среди них 10 детей. На место происшествия выезжали 14 сотрудников личного состава ведомства и четыре единицы спецтехники.

Позже медики рассказали о состоянии пострадавшего мужчины.