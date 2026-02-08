Ночной пожар в Актау: медики рассказали о состоянии пострадавшего мужчины

Стало известно о текущем состоянии мужчины с инвалидностью, пострадавшего при ночном пожаре в Актау, передает Lada.kz .

Фото из архива

По данным пресс-службы Мангистауской областной многопрофильной больницы, 64-летний мужчина поступил ночью в приёмное отделение с признаками отравления.

Пациент пострадал не от ожогов, а от отравления угарным газом. В настоящее время он проходит лечение в отделении токсикологии, - рассказали в медучреждении.

Также в учреждении рассказали и о состоянии пострадавших при пожаре на СТО в Актау, который произошел 6 февраля.

Без изменений, состояние тяжелое, в отделении реанимации, - заключили медики.

Напомним, пожар в многоквартирном доме №50 в 4 микрорайоне произошел в ночь с 7 на 8 февраля. Патрульные эвакуировали из горящей квартиры мужчину с инвалидностью, который самостоятельно покинуть жилье не мог.

Из подъезда своими силами эвакуировались 30 человек, среди них 10 детей. На место происшествия выезжали 14 сотрудников личного состава ведомства и четыре единицы спецтехники.

Что касается пожара на СТО, то он произошел в Актау 6 февраля. В результате происшествия пострадали два человека, один из которых на момент публикации материала находился в реанимации.