Полицейские Актау вытащили из пожара мужчину с инвалидностью

В Актау патрульные эвакуировали из горящей квартиры мужчину с инвалидностью, который самостоятельно покинуть жилье не мог. Подробности Lada.kz сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.

Фото: кадр видео

В ночь с 7 на 8 февраля в многоквартирном доме №50 в 4 микрорайоне произошел пожар. Сообщение о происшествии на пульт дежурного «102» поступило в 23:50 часов.

На место происшествия незамедлительно выехал автопатруль «Мираж-2» в составе сотрудников батальона патрульной полиции ППБ, 2 роты, 1 взвода. Прибыв по указанному адресу, полицейские оперативно оценили обстановку и, не теряя времени, приступили к спасению людей. В ходе проведённых действий из задымлённого помещения был эвакуирован мужчина с инвалидностью, который самостоятельно покинуть квартиру не мог, - рассказали в полиции.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря профессиональным и слаженным действиям капитана полиции, командира взвода Ануара Орысбаева, а также старшего инженера ППБ, старшего лейтенанта полиции Бердибека Орынбаева жизнь гражданина была спасена.

В полиции отметили, что пострадавший передан медицинским работникам.

Редакция также ожидает подробностей от департамента по ЧС региона.

Напомним, ранее в Актау произошел крупный пожар на СТО. В результате происшествия пострадали два человека, один из которых находится в реанимации.