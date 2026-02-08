Горевшая ночью в Актау квартира стала причиной эвакуации 30 человек – ДЧС

Из подъезда дома, в котором случился пожар, своими силами эвакуировались 30 человек, среди них 10 детей. Подробности происшествия предоставили в ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

По информации ведомства, пожар произошел в квартире на втором этаже.

По предоставленным данным, произошло горение домашних вещей на площади 20 квадратных метров. В 00:08 часов пожар был ликвидирован.

До прибытия противопожарного подразделения полицейскими и соседями из квартиры был спасён хозяин квартиры – мужчина 1962 года рождения, инвалид I группы. Он получил ожог I степени и был доставлен в больницу. Причина пожара не выевлена, - рассказали в ДЧС региона.

Из подъезда своими силами эвакуировались 30 человек, среди них 10 детей. На место происшествия выезжали 14 сотрудников личного состава ведомства и четыре единицы спецтехники.

Напомним, пожар произошел в ночь с 7 на 8 февраля в многоквартирном доме №50 в 4 микрорайоне. Патрульные эвакуировали из горящей квартиры мужчину с инвалидностью, который самостоятельно покинуть жилье не мог.