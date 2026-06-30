Киоск фастфуда сгорел в Мангистау

В селе Мангистау в Мунайлинском районе сгорел киоск быстрого питания «Sim Sim Fast food». Пострадавших нет. Об этом сообщили редакции Lada.kz в ДЧС Мангистауской области.

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Возгорание киоска быстрого питания, расположенного в селе Мангистау, произошло сегодня, 30 июня.

Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 11:10.

В пристроенном к торговому центру «Рахат» киоску произошло полное горение. Площадь горения составила 40 кв.м. Ликвидирован пожар в 11:35. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются, - сообщили в ДЧС региона.

На место происшествия выезжали 11 сотрудников личного состава и три единицы техники.