Пожар у моря встревожил жителей Актау

Местных жителей встревожили кадры пожара на набережной в 14 микрорайоне. Подробности выяснял корреспондент Lada.kz .

Фото местных жителей

В Сети появилось видео возгорания на набережной в 14 микрорайоне напротив торгового центра «Астана». По словам очевидцев, густой дым и языки пламени были видны издалека, что вызвало обеспокоенность.

Как сообщил официальный представитель ДЧС Мангистауской области Ерлан Солтанмуратов, сигнал о происшествии поступил 23 июня в 21:08 часов. На место незамедлительно выехали четыре человека личного состава.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что горит тростник на прибрежной территории. Однако к моменту прибытия подразделения возгорание уже было ликвидировано.

Площадь горения составила 15 квадратных метров.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Причины возгорания устанавливаются.