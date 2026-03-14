Ночной фейерверк обернулся пожаром в Актау

В сети распространяются видео ночного пожара на набережной в микрорайоне Самал-1. По словам очевидцев, за несколько секунд до возгорания на этом месте запускали фейерверк, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

В социальных сетях появились кадры ночного пожара в микрорайоне Самал‑1. На видео видно, как горит сухая растительность на набережной.

По словам очевидцев, незадолго до этого на том же месте запускали фейерверк. Спустя несколько секунд загорелся сухой тростник.

Большинство пользователей в комментариях считают, что причиной пожара стал именно фейерверк. Люди предлагают ввести штрафы или вовсе запретить их запуск. В то же время некоторые комментаторы считают, что пожар мог «очистить» берег от сухого тростника.

В ДЧС Мангистауской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил 14 марта в 00:43. На место выехали огнеборцы пожарной части № 1. В тушении были задействованы три человека личного состава. Возгорание сухой травы удалось оперативно ликвидировать.

