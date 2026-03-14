Температура воды в море онлайн
14.03.2026, 13:16

Ночной фейерверк обернулся пожаром в Актау

Происшествия

В сети распространяются видео ночного пожара на набережной в микрорайоне Самал-1. По словам очевидцев, за несколько секунд до возгорания на этом месте запускали фейерверк, сообщает Lada.kz.

Кадр видео

В социальных сетях появились кадры ночного пожара в микрорайоне Самал‑1. На видео видно, как горит сухая растительность на набережной.

По словам очевидцев, незадолго до этого на том же месте запускали фейерверк. Спустя несколько секунд загорелся сухой тростник.

Большинство пользователей в комментариях считают, что причиной пожара стал именно фейерверк. Люди предлагают ввести штрафы или вовсе запретить их запуск. В то же время некоторые комментаторы считают, что пожар мог «очистить» берег от сухого тростника.

В ДЧС Мангистауской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил  14 марта в 00:43. На место выехали огнеборцы пожарной части № 1. В тушении были задействованы три человека личного состава. Возгорание сухой травы удалось оперативно ликвидировать.

Напомним, ранее в Актау сгорел легковой автомобиль.

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь