В Актау 30 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме

В Актау произошел пожар в одном из многоквартирных домов. Из-за задымления спасателям пришлось эвакуировать десятки жильцов, в том числе с помощью автолестницы, передает Lada.kz.

фото пресс-службы ДЧС Мангистауской области

По данным ДЧС Мангистауской области, возгорание произошло 4 июня в 14:16 в пятиятажном жилом доме №30 в 22 микрорайоне. Очаг находился в подъезде на третьем этаже, где загорелся мусор на площади около двух квадратных метров.

Для обеспечения безопасности жильцов спасатели эвакуировали по лестничным маршам 30 человек. Еще троих, включая одного ребенка, вывели с использованием автолестницы.

Пожар был полностью ликвидирован в 14:38. Жертв и пострадавших нет.

В ликвидации возгорания были задействованы девять сотрудников ДЧС и три единицы техники. На место также прибыла бригада скорой медицинской помощи.

Причины возгорания устанавливаются.