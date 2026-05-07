В селе Таучик открыт новый пожарный пост

В Таучик Тупкараганского района накануне Дня защитника Отечества, который празднуется 7 мая, введён в эксплуатацию новый пожарный пост. Об этом сообщили в региональном Центре общественных коммуникаций, передает Lada.kz .

В церемонии открытия приняли участие аким района Ержан Кумискалиев, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Мурат Муханов, а также ветераны и жители села.

Как отметили участники мероприятия, размещение пожарного подразделения в непосредственной близости от населённого пункта позволит значительно сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации и повысить уровень безопасности населения.

Новый объект станет важной частью системы противопожарной защиты. Теперь пожарные смогут оперативно выезжать на вызовы, обеспечивая защиту жилых домов, социальных объектов и прилегающих территорий.

Отмечается, что с открытием поста созданы новые рабочие места и организовано круглосуточное дежурство. Подразделение оснащено необходимой техникой и оборудованием для эффективного реагирования на пожары и другие чрезвычайные ситуации.

Напомним, в январе текущего года новое здание пожарного поста открыли в селе Боранкул Бейнеуского района.