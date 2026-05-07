06.05.2026, 20:15

В селе Таучик открыт новый пожарный пост

Наталья Вронская

В Таучик Тупкараганского района накануне Дня защитника Отечества, который празднуется 7 мая, введён в эксплуатацию новый пожарный пост. Об этом сообщили в региональном Центре общественных коммуникаций, передает Lada.kz.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Похожие новости

В церемонии открытия приняли участие аким района Ержан Кумискалиев, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Мурат Муханов, а также ветераны и жители села.

Как отметили участники мероприятия, размещение пожарного подразделения в непосредственной близости от населённого пункта позволит значительно сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации и повысить уровень безопасности населения.

Новый объект станет важной частью системы противопожарной защиты. Теперь пожарные смогут оперативно выезжать на вызовы, обеспечивая защиту жилых домов, социальных объектов и прилегающих территорий.

Отмечается, что с открытием поста созданы новые рабочие места и организовано круглосуточное дежурство. Подразделение оснащено необходимой техникой и оборудованием для эффективного реагирования на пожары и другие чрезвычайные ситуации.

Напомним, в январе текущего года новое здание пожарного поста открыли в селе Боранкул Бейнеуского района. Подробнее по ссылке.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь