В селе Сенек открыли новый пожарный пост

В селе Сенек Каракиянского района состоялось торжественное открытие нового пожарного поста, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

По информации пресс-службы районного акимата, запуск объекта, обеспечивающего безопасность отдалённого населённого пункта, имеет стратегическое значение для региона.

В церемонии открытия принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, генерал-лейтенант Шынгыс Аринов, который лично перерезал символическую ленту нового объекта.

Новый пожарный пост – это не только современный материально-технический объект, но и показатель выхода системы безопасности и качества экстренных служб региона на новый уровень. Центр, оснащённый современной техникой и укомплектованный квалифицированными специалистами, позволит значительно усилить меры противопожарной защиты села Сенек и близлежащих населённых пунктов.

Как подчеркивают власти, открытие поста позволит существенно сократить время реагирования в чрезвычайных ситуациях и сыграет важную роль в предупреждении пожаров.

Также отмечается, что проект также имеет высокую социально-экономическую значимость. Благодаря открытию объекта в селе появились новые постоянные рабочие места. Это будет способствовать трудоустройству местной молодёжи, её закреплению в родном селе и повышению уровня благосостояния жителей.