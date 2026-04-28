Безопасный Каспий-2026: ДЧС увеличивает число спасательных постов на побережье

В Мангистауской области в купальный сезон 2026 года безопасность отдыхающих на побережье Каспийского моря обеспечивают спасательные подразделения департамента по ЧС. Как сообщили в ведомстве, вдоль береговой линии протяжённостью около 1400 километров на постоянной основе организованы дежурства и проведение спасательных работ, передает Lada.kz .

На территории региона функционируют четыре стационарные спасательные станции. Они расположены в Актау, в селе Кендерли под Жанаозеном, в Форт-Шевченко, а также в селе Курык Каракиянского района.

В будние дни безопасность отдыхающих обеспечивают 11 мобильных спасательных постов. В работе задействованы пять лодок и 28 сотрудников. В выходные и праздничные дни меры усиливаются: количество постов увеличивается до 33, число лодок – до 10, дополнительно привлекается техника и расширяется состав спасателей до 68 человек.

В ДЧС напоминают, что несмотря на усиленные меры безопасности, отдыхающим следует соблюдать правила поведения на воде, не заплывать за буйки и внимательно следить за детьми.

