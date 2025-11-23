18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.66
597.44
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.11.2025, 09:41

Глава МЧС открыл на побережье Каспия новую пожарно-спасательную часть

Общество 0 2 057 Наталья Вронская

В Актау открылось универсальное спасательное подразделение, передает Lada.kz со ссылкой на МЧС РК.

Фото: МЧС РК
Фото: МЧС РК

В церемонии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям РК, генерал-лейтенант Чингис Аринов, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай и ветераны органов гражданской защиты

Мы применяем современные подходы. Подобные объекты строятся в разных регионах. Новое депо было возведено всего за 2,5 месяца. В этом году в Мангистауской области, мы завершим строительство ещё одного депо и семи пожарных постов, - отметил Чингис Аринов.

В ходе мероприятия министр вручил ключи от пожарно-спасательной техники и передал символический ключ начальнику части, что обозначило ввод подразделения в эксплуатацию.

Новое депо построено за счёт средств местных исполнительных органов. В здании предусмотрены помещения для личного состава, учебные классы, кухня, зоны хранения снаряжения и бокс для техники, а также workout-площадка «Batyr team». Подразделение будет обслуживать нижние микрорайоны Актау, Приморский, посёлок Умирзак, промышленные зоны и прибрежные территории общей численностью около 40 тысяч человек.

Важно отметить, что наряду с пожарными здесь будут нести службу и спасатели, что позволит оперативно реагировать на широкий спектр чрезвычайных ситуаций.

Напомним, ранее в регионе ввели в эксплуатацию шесть новых ангаров для пожарной техники. Подробнее по ссылке.

23
1
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь