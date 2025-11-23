Глава МЧС открыл на побережье Каспия новую пожарно-спасательную часть

В Актау открылось универсальное спасательное подразделение, передает Lada.kz со ссылкой на МЧС РК.

Фото: МЧС РК

В церемонии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям РК, генерал-лейтенант Чингис Аринов, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай и ветераны органов гражданской защиты

Мы применяем современные подходы. Подобные объекты строятся в разных регионах. Новое депо было возведено всего за 2,5 месяца. В этом году в Мангистауской области, мы завершим строительство ещё одного депо и семи пожарных постов, - отметил Чингис Аринов.

В ходе мероприятия министр вручил ключи от пожарно-спасательной техники и передал символический ключ начальнику части, что обозначило ввод подразделения в эксплуатацию.

Новое депо построено за счёт средств местных исполнительных органов. В здании предусмотрены помещения для личного состава, учебные классы, кухня, зоны хранения снаряжения и бокс для техники, а также workout-площадка «Batyr team». Подразделение будет обслуживать нижние микрорайоны Актау, Приморский, посёлок Умирзак, промышленные зоны и прибрежные территории общей численностью около 40 тысяч человек.

Важно отметить, что наряду с пожарными здесь будут нести службу и спасатели, что позволит оперативно реагировать на широкий спектр чрезвычайных ситуаций.

Напомним, ранее в регионе ввели в эксплуатацию шесть новых ангаров для пожарной техники. Подробнее по ссылке.