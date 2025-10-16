Герои не носят плащи: спасатель из Мангистау о своей профессии

25-летний спасатель ставит ответственность превыше всего. Руслан Тулегенов служит в этой сфере уже шесть лет. По его словам, работа спасателя не ограничивается тушением пожаров – она часто связана с борьбой за человеческие жизни.

Когда мы выезжаем на первый вызов, у всех сотрудников проверяются удостоверения. После получения экстренного сообщения от диспетчера мы должны оперативно надеть специальную форму и как можно быстрее выдвинуться к месту происшествия. Выбор техники зависит от масштаба возгорания. Если точнее, сообщение о чрезвычайной ситуации поступает из центра управления силами и средствами в отдел связи. Однако наша работа не сводится только к тушению пожаров. Мы также выполняем аварийно-спасательные работы, ликвидируем последствия природных и техногенных катастроф, спасаем людей. Самое главное в нашей профессии – сохранить человеческую жизнь, - рассказал Руслан Тулегенов.