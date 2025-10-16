18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.63
622.23
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.10.2025, 19:22

Герои не носят плащи: спасатель из Мангистау о своей профессии

Госинформзаказ 0 310

Обеспечивать безопасность людей в быту и на производстве, предотвращать чрезвычайные ситуации – в этом заключается нелегкий, но благородный труд спасателей. Сегодня ряды спасательных подразделений региона пополняются энергичными молодыми специалистами. Среди них – командир отделения специализированной пожарно-спасательной части №1 Мангистауской области Руслан Тулегенов, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

25-летний спасатель ставит ответственность превыше всего. Руслан Тулегенов служит в этой сфере уже шесть лет. По его словам, работа спасателя не ограничивается тушением пожаров – она часто связана с борьбой за человеческие жизни.

Когда мы выезжаем на первый вызов, у всех сотрудников проверяются удостоверения. После получения экстренного сообщения от диспетчера мы должны оперативно надеть специальную форму и как можно быстрее выдвинуться к месту происшествия. Выбор техники зависит от масштаба возгорания. Если точнее, сообщение о чрезвычайной ситуации поступает из центра управления силами и средствами в отдел связи. Однако наша работа не сводится только к тушению пожаров. Мы также выполняем аварийно-спасательные работы, ликвидируем последствия природных и техногенных катастроф, спасаем людей. Самое главное в нашей профессии – сохранить человеческую жизнь, - рассказал Руслан Тулегенов.

1
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?