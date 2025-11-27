Спасатели Мангистау получили новый катер для предупреждения ЧС на воде

стоп-кадр из видео

Судно поступило на вооружение местных спасателей и станет важным усилением в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера.

Катер позволит оперативнее реагировать на происшествия в море, расширит возможности патрулирования и повысит безопасность жителей и гостей региона.

Напомним, глава МЧС открыл на побережье Каспия новую пожарно-спасательную часть.