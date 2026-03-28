Начало пожароопасного сезона в Устюртском заповеднике: что нельзя делать мангистаусцам

Пожароопасный сезон начался в Устюртском заповеднике: жителям и туристам Мангистауской области напомнили о правилах безопасности, передает Lada.kz .

В соответствии с приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира, с 26 марта 2026 года на территории Устюрта официально начался пожароопасный сезон.

В этот период действуют строгие ограничения, направленные на предотвращение природных пожаров и сохранение уникальной экосистемы региона.

Что запрещено:

разводить открытый огонь в степи и среди сухой травы;

сжигать мусор, листья и сухую растительность;

бросать непотушенные окурки;

оставлять детей без присмотра с источниками огня (спички, зажигалки);

хранить легковоспламеняющиеся вещества без контроля;

оставлять автомобили на сухой траве;

выбрасывать стеклянные отходы, способные вызвать возгорание под воздействием солнца.

Специалисты подчеркивают, что нарушение этих правил может привести к крупным пожарам, нанести серьёзный ущерб природе и создать угрозу жизни людей. Туристов призывают быть особенно внимательными при посещении заповедной территории и строго соблюдать требования безопасности.

В случае обнаружения пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: 101, 112, а также по номерам: +7 (775) 456-06-00, +7 (702) 961-63-88.

