В природном заповеднике Мангистау отмечается рост поголовья диких животных

В ходе очередных рейдово-мониторинговых мероприятий, проведённых на территории государственного природного заказника «Тасорпа», относящегося к государственному региональному природному парку «Кызылсай», было зафиксировано большое количество представителей животного мира. Об этом рассказал директор учреждения Мынберген Каратауов, передаёт Lada.kz .

Каракал. Фото предоставил М. Каратауов

По его словам, с начала года наблюдается рост поголовья животных на 21%, в частности, архаров и джейранов.

Во время наблюдений были замечены джейран, каракал, лисица, пустельга, орёл и другие виды животных и птиц. Результаты проведённого рейда свидетельствуют о стабильном уровне сохранения биоразнообразия на данной территории, а также о том, что адаптация животных к естественной среде обитания продолжается в нормальном режиме. Кроме того, зафиксированные виды подтверждают эффективность проводимых мер по охране и контролю на особо охраняемой природной территории. На основании полученных данных в дальнейшем планируется продолжить системную мониторинговую работу и усилить комплексные меры по охране животного мира, - сообщил Мынберген Каратауов.

В природном парке «Кызылсай» установлено свыше 100 фотоловушек. Инспекторы получили с них более 2 600 материалов.

Напомним, ранее отрудники природного парка показали животных и птиц региона. Фото по ссылке.