18+
Новости Актау и Мангыстау
Курсы валют в банках Актау:
481.83
556.8
5.85
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.03.2026, 08:56

Степь весной: сотрудники природного парка показали животных и птиц Мангистау

Экология Ольга Максимова

Сотрудники государственного регионального природного парка «Кызылсай» провели плановый весенний учёт животных и птиц, обитающих на особо охраняемых природных территориях. В ходе мониторинга им удалось запечатлеть типичных представителей степных и полупустынных экосистем Мангистау, передаёт Lada.kz.

Фото сотрудников парка

В объектив специалистов попал суслик, стоящий столбиком у своей норы и внимательно осматривающий окрестности. Эти животные отличаются высокой осторожностью: при малейшей опасности они мгновенно скрываются в укрытии. Песочно-жёлтый окрас помогает суслику практически сливаться с окружающей средой - сухой травой и почвой, что служит эффективной защитой от хищников.

Не менее осторожной оказалась и куропатка, спрятавшаяся среди травы и кустарника. Благодаря защитной окраске птица становится почти незаметной в природной среде. Каменную куропатку, или кеклика, легко узнать по серому телу, характерной чёрной «маске» с полосой через глаза, красному клюву и полосатым бокам. Этот вид хорошо приспособлен к жизни в каменистых и засушливых районах: птицы быстро передвигаются по земле и поднимаются в воздух лишь в случае крайней необходимости.

Вместе с тем в степи обитает и естественный хищник, представляющий угрозу для этих животных. Речь идёт о степной лисице, обладающей острым зрением и прекрасно развитым слухом. Она чутко улавливает звуки весенней степи, вычленяя потенциальную добычу, которой вполне может стать зазевавшийся суслик или нерасторопный заяц-толай.

В ходе учётных работ специалистам удалось запечатлеть архаров и уриалов. Эти горные животные с легкостью преодолевая естественные препятствия в виде скал и возвышенностей, характерных для ландшафта Мангистау.

Проведённый учёт в очередной раз подтвердил богатство и разнообразие животного мира региона, а также важность сохранения природных территорий и их обитателей.

 

40
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

