Степь весной: сотрудники природного парка показали животных и птиц Мангистау

Сотрудники государственного регионального природного парка «Кызылсай» провели плановый весенний учёт животных и птиц, обитающих на особо охраняемых природных территориях. В ходе мониторинга им удалось запечатлеть типичных представителей степных и полупустынных экосистем Мангистау, передаёт Lada.kz .

Фото сотрудников парка

В объектив специалистов попал суслик, стоящий столбиком у своей норы и внимательно осматривающий окрестности. Эти животные отличаются высокой осторожностью: при малейшей опасности они мгновенно скрываются в укрытии. Песочно-жёлтый окрас помогает суслику практически сливаться с окружающей средой - сухой травой и почвой, что служит эффективной защитой от хищников.

Не менее осторожной оказалась и куропатка, спрятавшаяся среди травы и кустарника. Благодаря защитной окраске птица становится почти незаметной в природной среде. Каменную куропатку, или кеклика, легко узнать по серому телу, характерной чёрной «маске» с полосой через глаза, красному клюву и полосатым бокам. Этот вид хорошо приспособлен к жизни в каменистых и засушливых районах: птицы быстро передвигаются по земле и поднимаются в воздух лишь в случае крайней необходимости.

Вместе с тем в степи обитает и естественный хищник, представляющий угрозу для этих животных. Речь идёт о степной лисице, обладающей острым зрением и прекрасно развитым слухом. Она чутко улавливает звуки весенней степи, вычленяя потенциальную добычу, которой вполне может стать зазевавшийся суслик или нерасторопный заяц-толай.

В ходе учётных работ специалистам удалось запечатлеть архаров и уриалов. Эти горные животные с легкостью преодолевая естественные препятствия в виде скал и возвышенностей, характерных для ландшафта Мангистау.

Проведённый учёт в очередной раз подтвердил богатство и разнообразие животного мира региона, а также важность сохранения природных территорий и их обитателей.