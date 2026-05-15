В Актау спасатели эвакуировали 34 человека при пожаре в жилом доме

По предоставленной информации, возгорание в подъезде многоэтажного дома произошло 14 мая.

Днем в 32А микрорайоне произошло возгорание электропроводки в электрощитовой девятиэтажного дома. Очаг возгорания находился в подъезде между вторым и пятым этажами.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. В результате слаженных и профессиональных действий спасателей возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки, что позволило не допустить распространения огня и сильного задымления, - говорится в сообщении МЧС.