18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.07
615.2
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.10.2025, 11:08

В Актау из-за пожара в двух многоэтажках эвакуировали 70 человек

Происшествия 0 1 550 Лиана Рязанцева

Пожары произошли ранним утром 31 октября в 22 и 39 микрорайонах. Подробности происшествия предоставили в ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото: МЧС РК
Фото: МЧС РК

Один из пожаров произошел в доме №8, расположенном в 22 микрорайоне.  

По информации ведомства, примерно в 04:55 часов поступил вызов о возгорании мусора на первом этаже.

Сотрудниками ДЧС из подъезда были эвакуированы 47 человек, включая 21 ребёнка. Пожар был ликвидирован в 05:03 часов. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

Уже в 05:50 часов возгорание произошло в квартире дома №4 в 39 микрорайоне.

В квартире на четвертом этаже произошло горение постельных принадлежностей. Силами ДЧС из подъезда эвакуировано 23 человека, включая 11 детей. Обошлось без пострадавших. В 06:08 часов пожар был ликвидирован, - говорится в официальном сообщении.

На место происшествия выезжали сотрудники личного состава ведомства, несколько единиц спецтехники, а также сотрудники Центра медицины катастроф (ЦМК).

Напомним, ранее масштабный пожар на древесном рынке тушили в пригороде Актау.

2
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь