В Актау из-за пожара в двух многоэтажках эвакуировали 70 человек

Пожары произошли ранним утром 31 октября в 22 и 39 микрорайонах. Подробности происшествия предоставили в ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото: МЧС РК

Один из пожаров произошел в доме №8, расположенном в 22 микрорайоне.

По информации ведомства, примерно в 04:55 часов поступил вызов о возгорании мусора на первом этаже.

Сотрудниками ДЧС из подъезда были эвакуированы 47 человек, включая 21 ребёнка. Пожар был ликвидирован в 05:03 часов. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

Уже в 05:50 часов возгорание произошло в квартире дома №4 в 39 микрорайоне.

В квартире на четвертом этаже произошло горение постельных принадлежностей. Силами ДЧС из подъезда эвакуировано 23 человека, включая 11 детей. Обошлось без пострадавших. В 06:08 часов пожар был ликвидирован, - говорится в официальном сообщении.

На место происшествия выезжали сотрудники личного состава ведомства, несколько единиц спецтехники, а также сотрудники Центра медицины катастроф (ЦМК).

Напомним, ранее масштабный пожар на древесном рынке тушили в пригороде Актау.