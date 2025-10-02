18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
02.10.2025, 09:52

Масштабный пожар на древесном рынке тушили в пригороде Актау (видео)

Происшествия 0 2 555 Сергей Кораблев

Ночью 2 октября в селе Баскудык на древесном рынке произошел пожар, охвативший 250 квадратных метров. Детали инцидента сообщили в МЧС РК, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Инцидент произошел в ночь на 2 октября на территории промышленной зоны №3, расположенной в селе Баскудык Мунайлинского района.

Возгорание охватило 250 квадратных метров древесных отходов.

Общая площадь объекта составляет 2 075 квадратных метров. Из-за сложности пожара был задействован второй ранг вызова.

На месте работали 13 единиц техники и 50 человек личного состава. Пострадавших нет.

Благодаря действиям сотрудников ДЧС удалось спасти около 100 кубических метров древесины.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее жителей Актау напугали клубы дыма над высоткой.

1
6
1
