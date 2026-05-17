«Чудо или физика?»: уцелевший в пожаре Коран обсуждают жители Мангистау

В социальных сетях завирусилось видео с полностью сгоревшим автомобилем, в котором мужчина показывает уцелевший Коран и четки. Ролик вызвал бурные споры среди пользователей, сообщает Lada.kz .

На кадрах видно полностью выгоревшую машину, однако мужчина показывает священную книгу Коран и четки, которые, по его словам, остались целыми после огня.

Видео вызвало споры в комментариях.

Многие пользователи восприняли произошедшее как знак свыше и назвали случившееся чудом.

Комментаторы рассказывали и собственные истории о случаях, когда после пожара оставались нетронутыми религиозные предметы.

Однако часть аудитории отнеслась к видео скептически. Пользователи заявили, что плотная бумага при определенных условиях действительно может не сгореть полностью.