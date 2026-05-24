Туристов предупреждают о правилах пожарной безопасности при выезде на природу

С наступлением летнего сезона в Мангистауской области увеличилось количество жителей и туристов, посещающих природные, исторические и туристические объекты, а также особо охраняемые природные территории. Вместе с ростом потока отдыхающих участились случаи нарушения правил пожарной безопасности и загрязнения окружающей среды, передаёт Lada.kz .

Как сообщили в Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, 21 мая на Бозжыре был зафиксирован факт грубого нарушения природоохранных требований. Турист на Toyota Land Cruiser сжигал мусор в неустановленном месте, развел костер и оставил его без присмотра. Подобные действия создали серьезную угрозу возникновения степного пожара и нанесли вред окружающей среде.

По данному факту со стороны регионального природного парка «Кызылсай» принимаются меры по привлечению владельца автомобиля к административной ответственности.

В инспекции отметили, что подобные случаи свидетельствуют о безответственном отношении отдельных граждан к природе и низком уровне экологической культуры.

Ведомство призывает жителей области, туристов и гостей региона соблюдать установленные правила поведения на природных территориях: не разводить костры в неустановленных местах, не оставлять мусор, не повреждать скалы и природные объекты, а также не причинять вред животным и растениям.