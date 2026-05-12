Отдыхающих в Мангистау призвали соблюдать чистоту и бережно относиться к природе

В акимате Актау напомнили жителям и туристам о необходимости соблюдать порядок во время отдыха на природе в Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

Как отметили в городской администрации, охрана окружающей среды - общая ответственность каждого. Во время посещения природных территорий важно бережно относиться к растениям, животным и природным ландшафтам, не причиняя вреда экосистеме региона.

Отдыхающим напоминают, что на территории природных зон запрещается выбрасывать мусор, разводить костры в непредусмотренных местах, повреждать деревья и кустарники, пугать животных, а также портить исторические и геологические объекты. Кроме того, передвижение транспорта вне установленных дорог также считается нарушением.

В акимате призвали туристов соблюдать чистоту, убирать за собой мусор, придерживаться правил пожарной безопасности и уважительно относиться к природному и историческому наследию Мангистау.

Жителям и гостям региона также напомнили о необходимости выполнять законные требования сотрудников, следящих за порядком на природных территориях.