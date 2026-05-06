Токаев: Казахстан может полностью полагаться на мощь Вооружённых сил

6 мая в Акорде состоялась церемония вручения государственных наград и воинских званий. Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил офицеров, солдат и участников мероприятия с Днём защитника Отечества и Днём Победы, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды .

Фото: Акорда

Глава государства отметил, что оба праздника тесно связаны по своему смыслу, отражая преемственность воинских традиций и уважение к исторической памяти страны.

Он подчеркнул, что Казахстан чтит как современных защитников Родины, так и героев, отдавших жизнь в годы войны. По его словам, казахский народ исторически проявлял мужество и стойкость, защищая родные земли.

«Оба праздника близки по своему смыслу и содержанию, напоминая нам о преемственности доблестных традиций нашей страны. Мы не только чествуем защитников, охраняющих покой наших соотечественников, но и отдаем дань глубокого уважения героям, павшим за Родину в годы кровопролитной войны. Казахи — храбрый народ, силой оружия и духа отстоявший родные рубежи», — сказал Токаев.

«Опора государства» — о роли Вооружённых сил

В своём выступлении президент сделал акцент на том, что Казахстан может полностью рассчитывать на профессионализм и мощь своей армии.

«Наши воины эффективно решают самые сложные задачи, внося значительный вклад в дело укрепления глобальной стабильности. Казахстан — единственная страна в Содружестве Независимых Государств, имеющая мандат Организации Объединенных Наций на осуществление самостоятельных миротворческих миссий. Это свидетельствует о высоком авторитете Вооруженных сил Казахстана на международной арене, — считает глава государства.

По словам Токаева, казахстанские военнослужащие успешно справляются со сложными задачами и вносят вклад в укрепление международной стабильности.

Отдельно он отметил, что Казахстан остаётся единственной страной в Содружестве Независимых Государств, обладающей мандатом ООН на проведение самостоятельных миротворческих миссий. Это, по его оценке, подтверждает высокий уровень доверия к Вооружённым силам страны на международной арене.

Успехи казахстанских военных на международной арене

Президент также обратил внимание на результаты казахстанских подразделений в международных соревнованиях среди сил специальных операций и силовых структур.

Он напомнил, что в текущем году в состязаниях в Дубае участвовали пять команд из Казахстана. По итогам турнира казахстанские военнослужащие заняли первые и вторые места, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

«В этом году в масштабных международных состязаниях в Дубае приняли участие пять команд из нашей страны. Сборные Казахстана поднялись на первое и второе места на пьедестале почета. Весь мир был впечатлен мастерством команды «Томирис», одержавшей уверенную победу среди женщин. Очевидно, что все это — плод упорного труда наших воинов, отличающихся сильным духом, неисчерпаемой энергией и верностью присяге. Государство всегда будет поддерживать таких доблестных бойцов. И это наша первостепенная задача в интересах страны и будущего нации», — сказал он.

Особо была отмечена женская команда «Томирис», которая одержала уверенную победу и получила высокую оценку международных наблюдателей.

Государственная поддержка и стратегическая задача

Токаев подчеркнул, что все достижения военных являются результатом системной подготовки, дисциплины и преданности присяге.

По его словам, государство и далее будет оказывать поддержку военнослужащим, рассматривая это как одну из ключевых задач в интересах национальной безопасности и будущего страны.

Президент отметил, что сильная армия является важным элементом стабильности государства и его авторитета на мировой арене.