18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
465.01
543.55
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.05.2026, 13:47

Токаев: Казахстан может полностью полагаться на мощь Вооружённых сил

Новости Казахстана 0 1 066

6 мая в Акорде состоялась церемония вручения государственных наград и воинских званий. Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил офицеров, солдат и участников мероприятия с Днём защитника Отечества и Днём Победы, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Глава государства отметил, что оба праздника тесно связаны по своему смыслу, отражая преемственность воинских традиций и уважение к исторической памяти страны.

Он подчеркнул, что Казахстан чтит как современных защитников Родины, так и героев, отдавших жизнь в годы войны. По его словам, казахский народ исторически проявлял мужество и стойкость, защищая родные земли.

«Оба праздника близки по своему смыслу и содержанию, напоминая нам о преемственности доблестных традиций нашей страны. Мы не только чествуем защитников, охраняющих покой наших соотечественников, но и отдаем дань глубокого уважения героям, павшим за Родину в годы кровопролитной войны. Казахи — храбрый народ, силой оружия и духа отстоявший родные рубежи», — сказал Токаев. 

«Опора государства» — о роли Вооружённых сил

В своём выступлении президент сделал акцент на том, что Казахстан может полностью рассчитывать на профессионализм и мощь своей армии.

«Наши воины эффективно решают самые сложные задачи, внося значительный вклад в дело укрепления глобальной стабильности. Казахстан — единственная страна в Содружестве Независимых Государств, имеющая мандат Организации Объединенных Наций на осуществление самостоятельных миротворческих миссий. Это свидетельствует о высоком авторитете Вооруженных сил Казахстана на международной арене, — считает глава государства.

По словам Токаева, казахстанские военнослужащие успешно справляются со сложными задачами и вносят вклад в укрепление международной стабильности.

Отдельно он отметил, что Казахстан остаётся единственной страной в Содружестве Независимых Государств, обладающей мандатом ООН на проведение самостоятельных миротворческих миссий. Это, по его оценке, подтверждает высокий уровень доверия к Вооружённым силам страны на международной арене.

Успехи казахстанских военных на международной арене

Президент также обратил внимание на результаты казахстанских подразделений в международных соревнованиях среди сил специальных операций и силовых структур.

Он напомнил, что в текущем году в состязаниях в Дубае участвовали пять команд из Казахстана. По итогам турнира казахстанские военнослужащие заняли первые и вторые места, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

«В этом году в масштабных международных состязаниях в Дубае приняли участие пять команд из нашей страны. Сборные Казахстана поднялись на первое и второе места на пьедестале почета. Весь мир был впечатлен мастерством команды «Томирис», одержавшей уверенную победу среди женщин. Очевидно, что все это — плод упорного труда наших воинов, отличающихся сильным духом, неисчерпаемой энергией и верностью присяге. Государство всегда будет поддерживать таких доблестных бойцов. И это наша первостепенная задача в интересах страны и будущего нации», — сказал он.

Особо была отмечена женская команда «Томирис», которая одержала уверенную победу и получила высокую оценку международных наблюдателей.

Государственная поддержка и стратегическая задача

Токаев подчеркнул, что все достижения военных являются результатом системной подготовки, дисциплины и преданности присяге.

По его словам, государство и далее будет оказывать поддержку военнослужащим, рассматривая это как одну из ключевых задач в интересах национальной безопасности и будущего страны.

Президент отметил, что сильная армия является важным элементом стабильности государства и его авторитета на мировой арене.

0
1
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь