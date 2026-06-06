18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.44
567.38
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.06.2026, 09:31

«Достаточно одной спички»: жители Актау опасаются пожара в сквере Шевченко

Общество 0 2 241 Сергей Кораблев

Жители 4 микрорайона пожаловались на большое количество сухой травы в сквере имени Тараса Шевченко. Разросшаяся и высохшая растительность может стать причиной пожара в разгар летней жары, сообщает Lada.kz.

Фото жителей 4 микрорайона
Фото жителей 4 микрорайона

Похожие новости

По словам горожан, территория сквера давно не приводилась в порядок, а сухостой уже занимает значительную часть зеленой зоны.

Все заросло травой. Она выросла и уже высохла. Это пожароопасно. Сейчас начнется жара, кто-то бросит спичку или окурок и все может загореться, - говорят жители 4 микрорайона.

Люди просят обратить внимание на проблему и своевременно принять меры по очистке сквера.

В городском акимате сообщили, что вопрос находится на контроле. Принято решение о проведении срочных работ по покосу травы.

В настоящее время подрядная организация ведет работы вдоль центральных дорог города. После завершения этого этапа специалисты приступят к очистке территорий внутри микрорайонов.

В сквере имени Тараса Шевченко сухую растительность планируется убрать уже на следующей неделе, - заверили чиновники.

7
12
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

6 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Лис, вот полностью с тобой согласен. На аграриям это не докажешь. Плуто, где нормально поливают - там зелень хорошо растет
06.06.2026, 18:18
fox1167
fox1167
"сухую растительность планируется убрать уже на следующей неделе, - заверили чиновники."----Только не надо этот сухостой вырывать из земли с корнями! Оставьте корни в покое! Там (да и вообще---везде) надо газонокосилкой срезать и всё! Оставшийся корень в земле будет удерживать пыль при наших ветрах! И на будущий сезон это готовая подкормка для земли ( перегной и удобрение)
06.06.2026, 07:34
Pluto 9701
Pluto 9701
С слову будет сказано сквер Шевченко поливается каждый день из системы трубопроводов, сам вижу каждый день.
06.06.2026, 07:22
Pluto 9701
Pluto 9701
С слову будет сказано сквер Шевченко поливается каждый день из системы трубопроводов, сам вижу каждый день.
06.06.2026, 07:22
Pluto 9701
Pluto 9701
Вот почему в нашем городе всегда нужно пнуть под кобчик подрядчика через ёкимат чтобы подрядчик начал шевелиться, неужели у руководителей нет глаз или они не посещают места работы своих подчиненнх?
06.06.2026, 07:20
Arzt_MD
Arzt_MD
Никто не просил косить траву! Просили организовать полив!
06.06.2026, 05:46
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь