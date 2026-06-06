«Достаточно одной спички»: жители Актау опасаются пожара в сквере Шевченко

Жители 4 микрорайона пожаловались на большое количество сухой травы в сквере имени Тараса Шевченко. Разросшаяся и высохшая растительность может стать причиной пожара в разгар летней жары, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 4 микрорайона

По словам горожан, территория сквера давно не приводилась в порядок, а сухостой уже занимает значительную часть зеленой зоны.

Все заросло травой. Она выросла и уже высохла. Это пожароопасно. Сейчас начнется жара, кто-то бросит спичку или окурок и все может загореться, - говорят жители 4 микрорайона.

Люди просят обратить внимание на проблему и своевременно принять меры по очистке сквера.

В городском акимате сообщили, что вопрос находится на контроле. Принято решение о проведении срочных работ по покосу травы.

В настоящее время подрядная организация ведет работы вдоль центральных дорог города. После завершения этого этапа специалисты приступят к очистке территорий внутри микрорайонов.