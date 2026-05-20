Где покоится Тарас Шевченко: в музее Форт-Шевченко рассказали о последней воле поэта

Со дня перезахоронения Тарас Шевченко на Украине 22 мая исполнится 165 лет. О том, как друзья великого Кобзаря исполнили его последнее желание, рассказали в музее Форт-Шевченко, сообщает Lada.kz .

Как рассказала сотрудник музея Музей Тараса Григорьевича Шевченко Айгуль Балабаева, перезахоронение поэта стало символом возвращения великого сына украинского народа на родную землю.

Тарас Шевченко умер 10 марта 1861 года в Санкт-Петербург в своей мастерской при Академии художеств. Первоначально поэта похоронили на Смоленском кладбище. Однако друзья Кобзаря решили исполнить его последнюю волю, отраженную в знаменитом «Заповіті», где поэт мечтал быть похороненным «среди степей широких, на Украине милой».

По словам Айгуль Балабаевой, еще в день смерти Тараса Шевченко его друзья — художник Григорий Честаховский, а также братья Михаил Лазаревский и Александр Лазаревский приняли решение перевезти тело поэта на Украину.

Предсмертными словами 47-летнего Шевченко были: «В Канев...».

Вскоре украинская община добилась разрешения царских властей на перезахоронение. 27 апреля 1861 года сопровождавшие гроб Александр Лазаревский и Григорий Честаховский прибыли в Москву. Там в Тихоновской церкви с поэтом прощались не только украинцы, но и россияне. Затем гроб на лошадях повезли на Украину. 18 мая тело Шевченко доставили в Киев. На Киевском цепном мосту гроб к церкви Рождества Христова несли на руках студенты Киевского университета.

Позже пароход «Кременчуг» доставил гроб в Канев.

Прощание с поэтом прошло в Успенском соборе Канева. Настоятель собора Игнат Мацкевич тогда произнес ставшие известными слова: «Благоговей, Малороссия, перед городом Каневом: у нас похоронен Тарас Шевченко». 22 мая 1861 года после богослужения прах Шевченко был похоронен на Чернечей горе возле Канева — именно там, где он мечтал покоиться согласно своему «Завещанию».

Позже Чернеча гора получила название Тарасовой и стала местом паломничества украинцев.

Ежегодно в майские дни возле могилы поэта проходят памятные мероприятия и богослужения. В этом году, 23 мая, в Форт-Шевченко также состоится возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко в честь 165-летия со дня перезахоронения Кобзаря.

В мероприятии традиционно примут участие работники культуры, школьники и педагоги.