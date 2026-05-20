Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.05.2026, 13:12

Где покоится Тарас Шевченко: в музее Форт-Шевченко рассказали о последней воле поэта

Общество | Сергей Кораблев

Со дня перезахоронения Тарас Шевченко на Украине 22 мая исполнится 165 лет. О том, как друзья великого Кобзаря исполнили его последнее желание, рассказали в музее Форт-Шевченко, сообщает Lada.kz.

Фото автора, улучшенное при помощи ИИ
Фото автора, улучшенное при помощи ИИ

Как рассказала сотрудник музея Музей Тараса Григорьевича Шевченко Айгуль Балабаева, перезахоронение поэта стало символом возвращения великого сына украинского народа на родную землю.

Тарас Шевченко умер 10 марта 1861 года в Санкт-Петербург в своей мастерской при Академии художеств. Первоначально поэта похоронили на Смоленском кладбище. Однако друзья Кобзаря решили исполнить его последнюю волю, отраженную в знаменитом «Заповіті», где поэт мечтал быть похороненным «среди степей широких, на Украине милой».

По словам Айгуль Балабаевой, еще в день смерти Тараса Шевченко его друзья — художник Григорий Честаховский, а также братья Михаил Лазаревский и Александр Лазаревский приняли решение перевезти тело поэта на Украину.

Предсмертными словами 47-летнего Шевченко были: «В Канев...».

Вскоре украинская община добилась разрешения царских властей на перезахоронение. 27 апреля 1861 года сопровождавшие гроб Александр Лазаревский и Григорий Честаховский прибыли в Москву. Там в Тихоновской церкви с поэтом прощались не только украинцы, но и россияне. Затем гроб на лошадях повезли на Украину. 18 мая тело Шевченко доставили в Киев. На Киевском цепном мосту гроб к церкви Рождества Христова несли на руках студенты Киевского университета.

Позже пароход «Кременчуг» доставил гроб в Канев.

Прощание с поэтом прошло в Успенском соборе Канева. Настоятель собора Игнат Мацкевич тогда произнес ставшие известными слова: «Благоговей, Малороссия, перед городом Каневом: у нас похоронен Тарас Шевченко». 22 мая 1861 года после богослужения прах Шевченко был похоронен на Чернечей горе возле Канева — именно там, где он мечтал покоиться согласно своему «Завещанию».

Позже Чернеча гора получила название Тарасовой и стала местом паломничества украинцев.

Ежегодно в майские дни возле могилы поэта проходят памятные мероприятия и богослужения. В этом году, 23 мая, в Форт-Шевченко также состоится возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко в честь 165-летия со дня перезахоронения Кобзаря.

В мероприятии традиционно примут участие работники культуры, школьники и педагоги.

Имя Тараса Шевченко давно стало символом свободы, достоинства и любви к родной земле. Его творчество продолжает объединять поколения, а память о великом Кобзаре живет далеко за пределами Украины,  отметила Айгуль Балабаева.

