Кафе в жилом доме - поле битвы за жизнь! Владелец заведения в Актау выплатил жильцам ущерб в полмиллиона тенге

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Весь «удар» после открытия кафе «Salam bro» в жилом доме на себя приняла квартира, расположенная непосредственно над заведением. В ней проживают пожилая женщина Лариса с двумя дочерьми Ириной и Натальей.
По их словам, предприниматель допустил серьёзное нарушение - открыл кафе без шумоизоляции.
Женщины не намеревались останавливаться и продолжили борьбу за свои права: направляли письма в акимат, обращались к участковому. С начала открытия кафе от жительниц поступило 15 вызовов нарядов полиции. По 11 фактам были составлены административные протоколы по статье 437 КоАП РК (Нарушение тишины).
За это время на почве неприязненных отношений два раза дело доходило до драк. Жильцы спускались в кафе сделать замечания, а в итоге получали лёгкие телесные повреждения. По двум фактам прошёл административный суд. Сотрудникам кафе выписали штраф.
Из-за таких условий проживания здоровье пожилой женщины ухудшилось. После обращения к врачу был поставлен диагноз: астено-невротический синдром с нарушением сна.
В конце концов дочерям пришлось обратиться к юристу Мафузе Есжановой и добиться изменения ситуации в лучшую сторону через суд.
В городском суде №2 Актау было рассмотрено исковое заявление собственника квартиры к руководству кафе «Salam bro» по устранению условий, препятствующих пользованием жилищем и возмещению морального ущерба.
В результате рассмотрения дела суд определил утвердить соглашение об урегулировании конфликта в порядке медиации. Истцу в течение трёх дней возместили компенсацию морального вреда в размере 500 000 тенге. Также руководство кафе «Salam bro» обязалось до конца июня произвести шумоизоляцию в своем помещении.
На сегодня, 11 апреля, как говорит одна из дочерей Наталья, есть ещё одна проблема - это запах пищи и гари из-за готовки на кухне кафе, который проникает в квартиру. Дышать в квартире нечем, она наполняется дымом. Проветривание невозможно, так как труба вытяжки проходит возле окон и на швах негерметично заделана. От неё тоже исходит неприятный запах. Это «амбре» наполняет и весь подъезд.
Напомним, жители жаловались на ремонт и открытие кафе в их доме.
Позже акимат прекратил работы по ремонту кафе.
Хозяин кафе отправил документы на открытие в акимат.
Чиновники прокомментировали ситуацию с открытием кафе.
Выездная комиссия акимата собралась решить этот вопрос.
В итоге наперекор возмущениям жильцов заведение всё-таки открыли.
По их словам, предприниматель допустил серьёзное нарушение - открыл кафе без шумоизоляции.
- На протяжении полутора лет ежедневно нарушались наши права на тишину и спокойное проживание в своей квартире - это скрежет по полу мебелью, грохот от погрузки продуктов, кухонного инвентаря, уборки помещения, бесконечного хлопанья дверьми, перекатывания газовых баллонов. Всё это отдавалось ударным шумом в нашей квартире. Помимо этого ещё неспокойно вели себя работники и посетители. Кафе работало до 01:00, затем начиналась у них полуторачасовая уборка. При этом администрация заведения утверждала, что они имеют разрешение работать до 01:00, - рассказала одна из сестёр Ирина.
Женщины не намеревались останавливаться и продолжили борьбу за свои права: направляли письма в акимат, обращались к участковому. С начала открытия кафе от жительниц поступило 15 вызовов нарядов полиции. По 11 фактам были составлены административные протоколы по статье 437 КоАП РК (Нарушение тишины).
За это время на почве неприязненных отношений два раза дело доходило до драк. Жильцы спускались в кафе сделать замечания, а в итоге получали лёгкие телесные повреждения. По двум фактам прошёл административный суд. Сотрудникам кафе выписали штраф.
Из-за таких условий проживания здоровье пожилой женщины ухудшилось. После обращения к врачу был поставлен диагноз: астено-невротический синдром с нарушением сна.
- После неоднократного обращения к акиму в нашей квартире специалисты городского управления санитарно-эпидемиологического контроля провели замеры шума с 23:00 до 00:00. Уровень шума действительно не соответствовал предельно допустимым нормам, - рассказывает Ирина.
В конце концов дочерям пришлось обратиться к юристу Мафузе Есжановой и добиться изменения ситуации в лучшую сторону через суд.
В городском суде №2 Актау было рассмотрено исковое заявление собственника квартиры к руководству кафе «Salam bro» по устранению условий, препятствующих пользованием жилищем и возмещению морального ущерба.
В результате рассмотрения дела суд определил утвердить соглашение об урегулировании конфликта в порядке медиации. Истцу в течение трёх дней возместили компенсацию морального вреда в размере 500 000 тенге. Также руководство кафе «Salam bro» обязалось до конца июня произвести шумоизоляцию в своем помещении.
На сегодня, 11 апреля, как говорит одна из дочерей Наталья, есть ещё одна проблема - это запах пищи и гари из-за готовки на кухне кафе, который проникает в квартиру. Дышать в квартире нечем, она наполняется дымом. Проветривание невозможно, так как труба вытяжки проходит возле окон и на швах негерметично заделана. От неё тоже исходит неприятный запах. Это «амбре» наполняет и весь подъезд.
- Как могло открыться кафе с такими серьёзными нарушениями, и почему мы полтора года ежедневно не могли проживать спокойно в своей же квартире, подвергаясь звуковому издевательству со стороны работников кафе и их посетителей? Почему нам пришлось тратить своё время, силы, здоровье, средства для разрешения этого вопроса в суде. Хотя мы забили тревогу на начальной стадии, и этим должны были заниматься контролирующие органы, которые выдают разрешения на открытие кафе, - возмущена одна из дочерей Ирина.
Напомним, жители жаловались на ремонт и открытие кафе в их доме.
Позже акимат прекратил работы по ремонту кафе.
Хозяин кафе отправил документы на открытие в акимат.
Чиновники прокомментировали ситуацию с открытием кафе.
Выездная комиссия акимата собралась решить этот вопрос.
В итоге наперекор возмущениям жильцов заведение всё-таки открыли.