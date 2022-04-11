Кафе в жилом доме - поле битвы за жизнь! Владелец заведения в Актау выплатил жильцам ущерб в полмиллиона тенге

- На протяжении полутора лет ежедневно нарушались наши права на тишину и спокойное проживание в своей квартире - это скрежет по полу мебелью, грохот от погрузки продуктов, кухонного инвентаря, уборки помещения, бесконечного хлопанья дверьми, перекатывания газовых баллонов. Всё это отдавалось ударным шумом в нашей квартире. Помимо этого ещё неспокойно вели себя работники и посетители. Кафе работало до 01:00, затем начиналась у них полуторачасовая уборка. При этом администрация заведения утверждала, что они имеют разрешение работать до 01:00, - рассказала одна из сестёр Ирина.

- После неоднократного обращения к акиму в нашей квартире специалисты городского управления санитарно-эпидемиологического контроля провели замеры шума с 23:00 до 00:00. Уровень шума действительно не соответствовал предельно допустимым нормам, - рассказывает Ирина.

- Как могло открыться кафе с такими серьёзными нарушениями, и почему мы полтора года ежедневно не могли проживать спокойно в своей же квартире, подвергаясь звуковому издевательству со стороны работников кафе и их посетителей? Почему нам пришлось тратить своё время, силы, здоровье, средства для разрешения этого вопроса в суде. Хотя мы забили тревогу на начальной стадии, и этим должны были заниматься контролирующие органы, которые выдают разрешения на открытие кафе, - возмущена одна из дочерей Ирина.