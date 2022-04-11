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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:24

Просмотров: 5219

Кафе в жилом доме - поле битвы за жизнь! Владелец заведения в Актау выплатил жильцам ущерб в полмиллиона тенге

Открывшееся кафе в доме №12 в 7 микрорайоне создало уйму неудобств для жильцов. В результате многочисленных баталий с хозяевами кафе терпение людей лопнуло, и они обратились в суд.

Фото автора
Весь «удар» после открытия кафе «Salam bro» в жилом доме на себя приняла квартира, расположенная непосредственно над заведением. В ней проживают пожилая женщина Лариса с двумя дочерьми Ириной и Натальей.

По их словам, предприниматель допустил серьёзное нарушение - открыл кафе без шумоизоляции.

- На протяжении полутора лет ежедневно нарушались наши права на тишину и спокойное проживание в своей квартире - это скрежет по полу мебелью, грохот от погрузки продуктов, кухонного инвентаря, уборки помещения, бесконечного хлопанья дверьми, перекатывания газовых баллонов. Всё это отдавалось ударным шумом в нашей квартире. Помимо этого ещё неспокойно вели себя работники и посетители. Кафе работало до 01:00, затем начиналась у них полуторачасовая уборка. При этом администрация заведения утверждала, что они имеют разрешение работать до 01:00, - рассказала одна из сестёр Ирина.


Женщины не намеревались останавливаться и продолжили борьбу за свои права: направляли письма в акимат, обращались к участковому. С начала открытия кафе от жительниц поступило 15 вызовов нарядов полиции. По 11 фактам были составлены административные протоколы по статье 437 КоАП РК (Нарушение тишины).

За это время на почве неприязненных отношений два раза дело доходило до драк. Жильцы спускались в кафе сделать замечания, а в итоге получали лёгкие телесные повреждения. По двум фактам прошёл административный суд. Сотрудникам кафе выписали штраф.

Из-за таких условий проживания здоровье пожилой женщины ухудшилось. После обращения к врачу был поставлен диагноз: астено-невротический синдром с нарушением сна.

- После неоднократного обращения к акиму в нашей квартире специалисты городского управления санитарно-эпидемиологического контроля провели замеры шума с 23:00 до 00:00. Уровень шума действительно не соответствовал предельно допустимым нормам, - рассказывает Ирина.


Кафе в жилом доме - поле битвы за жизнь! Владелец заведения в Актау выплатил жильцам ущерб в полмиллиона тенге


В конце концов дочерям пришлось обратиться к юристу Мафузе Есжановой и добиться изменения ситуации в лучшую сторону через суд.

В городском суде №2 Актау было рассмотрено исковое заявление собственника квартиры к руководству кафе «Salam bro» по устранению условий, препятствующих пользованием жилищем и возмещению морального ущерба.

В результате рассмотрения дела суд определил утвердить соглашение об урегулировании конфликта в порядке медиации. Истцу в течение трёх дней возместили компенсацию морального вреда в размере 500 000 тенге. Также руководство кафе «Salam bro» обязалось до конца июня произвести шумоизоляцию в своем помещении.

На сегодня, 11 апреля, как говорит одна из дочерей Наталья, есть ещё одна проблема - это запах пищи и гари из-за готовки на кухне кафе, который проникает в квартиру. Дышать в квартире нечем, она наполняется дымом. Проветривание невозможно, так как труба вытяжки проходит возле окон и на швах негерметично заделана. От неё тоже исходит неприятный запах. Это «амбре» наполняет и весь подъезд.

- Как могло открыться кафе с такими серьёзными нарушениями, и почему мы полтора года ежедневно не могли проживать спокойно в своей же квартире, подвергаясь звуковому издевательству со стороны работников кафе и их посетителей? Почему нам пришлось тратить своё время, силы, здоровье, средства для разрешения этого вопроса в суде. Хотя мы забили тревогу на начальной стадии, и этим должны были заниматься контролирующие органы, которые выдают разрешения на открытие кафе, - возмущена одна из дочерей Ирина.


Кафе в жилом доме - поле битвы за жизнь! Владелец заведения в Актау выплатил жильцам ущерб в полмиллиона тенге


Напомним, жители жаловались на ремонт и открытие кафе в их доме.

Позже акимат прекратил работы по ремонту кафе.

Хозяин кафе отправил документы на открытие в акимат.

Чиновники прокомментировали ситуацию с открытием кафе.

Выездная комиссия акимата собралась решить этот вопрос.

В итоге наперекор возмущениям жильцов заведение всё-таки открыли.



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Комментарии ( 6 )

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  • Papirosso
 master_kz (Посетители) Сегодня, 13:15
Цитата: Ingul
Не понимаю людей которые создают свое благополучие на неблагополучии других.

Так устроен глобальный мир в данный момент. Везде так, кто то за счет кого то.
 
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 postulat76 (Посетители) Сегодня, 12:18
не должны открываться кафе в жилых домах.Жилой дом.он и есть жилой дом.там люди живут!!!Если бизнесмены не умеют уважать жильцов.открывают кафе со всевозможными нарушениями.они должны быть наказаны.но не такой же ценой-ценой здоровья.хождением по судами.Есть же у нас власть.органы.которые должны контролировать открытие таких заведений.
 
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 Феникс (Посетители) Сегодня, 11:14
Как открылись без шумоизоляции? Да это же называется звуковое насилие. Кафе в домах обязательно должны предусматривать в проекте шумоизоляцию и вентиляцию. Ужас, почему их вообще не закрыли, пока не сделают всё как положено? Эти дешёвые заведения с дешёвыми понтами, сколько уже по городу таких которые людям житья не дают. Пока одни жрут и развлекаются, другие места себе не находят с головной болью от их шума, гама и вонизмы. Совсем ошалели что ли пирожковозы, додуматься до такого?! Женщины молодцы, защищают свои права, коммерсы думали что по возмущаются и успокоятся, а тут видать не сложилось - второй этаж крепкий орешек оказался!
 
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 Aкжол (Посетители) Сегодня, 11:06
Цитата: Ingul
Не понимаю людей которые создают свое благополучие на неблагополучии других.


Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому.

(с) Карл Маркс.
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:01
не разрешать открывать жральни в домах ив всё. ЗАПРЕТИТЬ!
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:47
Не понимаю людей которые создают свое благополучие на неблагополучии других.
 
 

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