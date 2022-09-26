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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:38

Просмотров: 510

Бесхозные «пешеходы»: Одномоментно свыше 200 голов домашнего скота определили в загон в Мангистау

Более 200 бесхозных животных проходили через проезжую часть, сообщили в департаменте полиции региона.

Фото полиции
На трассе республиканского значения Актау-Шетпе около 220 голов домашнего скота проходило через автомобильную дорогу. Полицейские отправили животных в специальный загон.

В целях профилактики данное мероприятие, как говорят в полиции, будет проводиться на постоянной основе.

- Уважаемые хозяева домашнего скота, просим вас не оставлять без присмотра животных и надевать светоотражающие ленты, - обратились в ведомстве.


Напомним, на этой неделе на трассе Актау-Жанаозен в результате ДТП с верблюдом погиб 57-летний мужчина.

На прошлой неделе в Мангистау в результате наезда на верблюдов погибли два человека.




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