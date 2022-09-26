Бесхозные «пешеходы»: Одномоментно свыше 200 голов домашнего скота определили в загон в Мангистау

- Уважаемые хозяева домашнего скота, просим вас не оставлять без присмотра животных и надевать светоотражающие ленты, - обратились в ведомстве.

На трассе республиканского значения Актау-Шетпе около 220 голов домашнего скота проходило через автомобильную дорогу. Полицейские отправили животных в специальный загон.В целях профилактики данное мероприятие, как говорят в полиции, будет проводиться на постоянной основе.Напомним, на этой неделе на трассе Актау-Жанаозен в результате ДТП с верблюдом погиб 57-летний мужчина.На прошлой неделе в Мангистау в результате наезда на верблюдов погибли два человека.