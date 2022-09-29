«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 29 Сентября
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 479.39 KZT
  • €1 = 457.43 KZT
  • 1 RUB = 8.21 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:41

Просмотров: 2115

Причину плохого качества питьевой воды назвали коммунальщики Актау

Ответственные за производство и транспортировку питьевой воды в Актау прокомментировали жалобы жителей Актау на её плохое качество. В товариществе с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром» заверили, что износ оборудования на производстве никак не влияет на состояние питьевой воды. В государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы» (ГКП «КЖСА») считают, что на качество питьевой воды напрямую влияют аварийные ситуации, вызванные износом городского трубопровода.

Иллюстративное фото с сайта 24tv.ua
За летний период этого года в редакцию Lada.kz поступали многочисленные жалобы жителей Актау на качество питьевой воды. В большинстве случаев недовольство горожан вызывал её неестественный цвет. О возможных причинах такой питьевой воды рассказали в ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ГКП «КЖСА».

По словам Талгата Есентугелова, генерального директора энергокомбината, питьевая вода производится в соответствии с требованиями санитарных правил. Контроль микробиологических, органолептических и химических показателей питьевой воды производится аккредитованными химическими лабораториями ТОО «МАЭК-Казатомпром». К слову, на сайте энергокомбината можно ознакомиться с ежемесячным отчётом о качестве произведённой им питьевой воды.

- Отклонений качества питьевой воды от установленных требований санитарных правил до настоящего времени не было. Технологическое оборудование, используемое для приготовления продукции, находится в удовлетворительном состоянии, его износ никак не влияет на качество питьевой воды, - подчеркнул Талгат Есентугелов.

Глава энергокомбината отметил, что параметры качества питьевой воды могут существенно отличаться.

- Качество может зависеть от состояния внутримикрорайонных и внутридомовых сетей. Возможной причиной ухудшения качества питьевой воды может быть износ вышеупомянутых сетей, и, как следствие, частые их отключения для проведения ремонтных работ и тому подобного. Все эти сети обслуживаются передающими организациями – ГКП «КЖСА», а также кооперативами собственников квартир и объединениями собственников имущества, - подытожил Талгат Есентугелов.

В свою очередь, Аскар Дузмагамбетов, исполняющий обязанности директора ГКП «КЖСА», рассказал, что передающая организация к качеству воды отношения не имеет – нужно проводить проверку внутренней системы водоснабжения со стороны обслуживающей компании.

- Вода может стать такого плохого качества по множеству причин. Чаще всего это происходит по причине аварийных ситуаций, порывов, при промывке и опрессовке инженерных сетей. К тому же вода может поменять цвет из-за износа сетей водоснабжения, так как на магистральных сетях имеются стальной и чугунный трубопроводы. Из-за нехватки воды в летний период снижение и увеличение давления на трубопроводе может стать причиной пожелтения воды, - пояснил Аскар Дузмагамбетов.

Представитель коммунальной организации отметил, что в день к ним от жителей города поступают по 4-5 обращений по факту аварийных ситуаций или повреждений трубопровода. За летний период этого года в ГКП «КЖСА» поступило около 400 обращений.

- Как мы исправляем ситуацию? Ежегодно наше предприятие согласно утвержденного плана проводит капитальный ремонт по замене стальных труб в трубопроводе питьевой воды на полиэтиленовые. В данный момент готовится проектно-сметная документация по замене инженерных сетей с 1 по 6 микрорайоны города. Планируем завершить работы до конца текущего года, после чего будет решаться вопрос о дальнейшей реализации данного проекта, - добавил Аскар Дузмагамбетов.

Он также подчеркнул, что их организация не имеет отношения к возможной перегруженности городской сети трубопровода из-за точечной застройки и строительства новых жилых домов.

- В новых строящихся микрорайонах города у каждого объекта прокладываются новые полиэтиленовые трубы, и они могут подключаться к существующим городским сетям водопровода, - подытожил Аскар Дузмагамбетов.

Напомним, в начале лета жители Актау пожаловались на перебои с питьевой водой.

В ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» рассказали, почему в ряде домов и районов города нет питьевой воды, или она подаётся с недостаточным давлением.

Жители Актау пожаловались на полное отсутствие питьевой воды в квартирах.

Люди стали жаловаться на жёлтый цвет воды.

Позже жители 14 микрорайона Актау пожаловались на перебои с подачей питьевой воды.

В сентябре жительница города обнаружила червей в питьевой воде.

Михаил Одинцов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 15:24
...исполняющий обязанности директора ГКП «КЖСА», рассказал, что передающая организация к качеству воды отношения не имеет – нужно проводить проверку внутренней системы водоснабжения со стороны обслуживающей компании.
Развели "пятые колеса", а отвечать некому.
Похоже как в басне Крылова:
"Таких примеров много в мире:
Не любит узнавать никто себя в сатире.
Я даже видел то вчера:
Что Климыч на-руку нечист, все это знают;
Про взятки Климычу читают.
А он украдкою кивает на Петра".
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • 12-й регион
  • Adai11
  • синдбад
  • БО
  • Ingul
 watlow (Посетители) Сегодня, 13:03
Нам как потребителю какая разница кто виноват. Не можете обеспечить качество, снижайте цену. Вы же не покупаете испорченные продукты в магазине, а у нас выбора нет. Или у вас принцип, жрите что дают.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • БО
  • Ingul
 DiDa (Посетители) Сегодня, 12:06
Вот это, нынешнее отношение руководства предприятий к населению. Вместо того чтобы искать выходы и пути решения данного вопроса, они, руководители производителей, передатчики всякие, как в детском саду: "он описал мой горшок.....". Каждый год одно и тоже, а "воз и ныне там".
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ingul
 KNOC (Посетители) Сегодня, 11:55
Лишь бы спихнуть и перевести стрелки на кого-то. "Я - не я, и хата моя с краю"
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 11:51
Когда переезжали в новый мкр, одним из условии переезда была чистая питьевая вода, через пару месяцев она испортилась, стала желтой. Посуда, миска кошки, кафель в ванной, унитаз все желтеют, запарились уже каждый раз отмывать эту желтизну. Времени не было ставить фильтр, уже подумываем, а то невозможно уже.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика