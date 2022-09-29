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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:33

Просмотров: 106

В интересах следствия: в Детской деревне и в управлении образования не смогли рассказать про погибшую 16-летнюю девушку

В связи с возбуждением уголовного дела и в интересах следствия информация не может быть разглашена, сообщили в Детской деревне и управлении образования Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В связи с подготовкой материала о погибшей 16-летней девушки, редакция Lada.kz обратилась в Детскую деревню, акимат области и управление образования региона с просьбой рассказать о погибшей. Как она проявляла себя в обществе и со сверстниками? Были ли раньше у нее попытку к суициду? Состояла ли она на учете в психдиспансере? Были ли у нее в последнее время с кем-то конфликты? Когда похороны? На все эти вопросы во всех трех инстанций заявили, что в связи с возбуждением уголовного дела и в интересах следствия информация не может быть разглашена.

- Управлением полиции Актау возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия со стороны правоохранительных органов. Просим Вас обратиться за дополнительной информацией в правоохранительные органы, - сообщили в государственных учреждениях.

Из социальных сетей стало известно, что погибшая девушка проживала в Детской деревне и училась в одной из школ в 13 микрорайоне.

Напомним, в социальных сетях распространяют информацию о суициде подростка в Актау.

Трагедия произошла вчера, 28 сентября 2022 года, в 40 доме в 13 микрорайоне. В департаменте полиции сообщили, что погибла женщина.

В полиции Мангистау заявили, что факт изнасилования погибшей 16-летней девушки не подтвердился.



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