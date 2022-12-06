Обошлось без пострадавших: житель Актау пожаловался на обрушение плитки в ЖК «Флоренция»

Кадр видео
Житель Актау Абылайхан рассказал, что видео снял сегодня, 6 декабря, примерно в 14:30.
На кадрах видео видно, что фасадная облицовка дома ЖК «Флоренция» в 17 микрорайоне обрушилась.
- К счастью, во время обрушения рядом никого не было, ведь упавшие куски облицовочной плитки могли не просто покалечить человека, но и убить, - пожаловался мужчина.
Застройщиком данного дома является строительная компания «K7 Group».
Журналисту редакции удалось связаться с представителями компании, но получить комментарий сразу не получилось. В компании пообещали прокомментировать инцидент позже.
Напомним, в декабре 2021 года произошло возгорание на верхних этажах жилого комплекса «Флоренция». По факту пожара было возбуждено уголовное дело.
Инцидент в жилом комплексе «Florence» прокомментировали в строительной компании «K7 Group».
На кадрах видео видно, что фасадная облицовка дома ЖК «Флоренция» в 17 микрорайоне обрушилась.
- К счастью, во время обрушения рядом никого не было, ведь упавшие куски облицовочной плитки могли не просто покалечить человека, но и убить, - пожаловался мужчина.
Застройщиком данного дома является строительная компания «K7 Group».
Журналисту редакции удалось связаться с представителями компании, но получить комментарий сразу не получилось. В компании пообещали прокомментировать инцидент позже.
Напомним, в декабре 2021 года произошло возгорание на верхних этажах жилого комплекса «Флоренция». По факту пожара было возбуждено уголовное дело.
Инцидент в жилом комплексе «Florence» прокомментировали в строительной компании «K7 Group».
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