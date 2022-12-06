Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 06 Декабря
-4...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 469.17 KZT
  • €1 = 495.07 KZT
  • 1 RUB = 7.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:39

Просмотров: 18

Обошлось без пострадавших: житель Актау пожаловался на обрушение плитки в ЖК «Флоренция»

Житель Актау снял на видео обрушившуюся облицовку дома ЖК «Флоренция» в 17 микрорайоне.

Кадр видео
Житель Актау Абылайхан рассказал, что видео снял сегодня, 6 декабря, примерно в 14:30.

На кадрах видео видно, что фасадная облицовка дома ЖК «Флоренция» в 17 микрорайоне обрушилась.



- К счастью, во время обрушения рядом никого не было, ведь упавшие куски облицовочной плитки могли не просто покалечить человека, но и убить, - пожаловался мужчина.

Застройщиком данного дома является строительная компания «K7 Group».

Журналисту редакции удалось связаться с представителями компании, но получить комментарий сразу не получилось. В компании пообещали прокомментировать инцидент позже.

Напомним, в декабре 2021 года произошло возгорание на верхних этажах жилого комплекса «Флоренция». По факту пожара было возбуждено уголовное дело.

Инцидент в жилом комплексе «Florence» прокомментировали в строительной компании «K7 Group».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика