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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:55

Просмотров: 778

Озеленение дворов: жителям Актау обещают выдать 500 саженцев для посадки

Акимат города Актау проводит акцию «Жасыл үй» («Зеленый дом») в рамках экологического месячника, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото из архива Lada.kz
В Актау подвели итоги акции «Жасыл үй» («Зеленый двор»), которая длилась две недели. На участие в акции поступило 50 заявок от жителей многоквартирных домов.

- В рамках акции жители смогут позаботиться о своем дворе, посадив саженцы. По акции заявитель получает 10 саженцев бесплатно. Прием заявок на участие в акции завершился 31 марта. Всего на сегодня поступило 50 обращений от жителей. В ближайшее время заявителям будет передано около 500 саженцев, которые будут высажены перед многоквартирными домами, - сказал Галымжан Серикбаев, руководитель городского отдела ЖКХ.

Кроме того, в рамках государственно-частного партнерства в этом году планируется посадить 130 500 цветов, 3 600 роз, 292 декоративных и 20 000 кустарников, 4 581 лиственное дерево, 2 650 хвойных деревьев.

Отметим, что в настоящее время на территории города начаты работы по поливу зеленых насаждений по периметру микрорайона. Составлен график полива зеленых насаждений в микрорайонах, эти работы запланированы на конец апреля.

В орошении зеленых насаждений города задействованы 31 арендный водовоз и 10 единиц грузопассажирского транспорта.



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Комментарии ( 4 )

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Жуков (Посетители) Сегодня, 18:59
Цитата: VeraSad
в ботаническом саду нет специалистов и даже грамотного садовника


А откуда им взяться,специалистам -садовникам,выросшими в пустыне? Эти "спецы" за короткое время превратили наш город-сад,в аул- степь.
 
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  • ЁмоЁ
 VeraSad (Посетители) Сегодня, 18:45
Это далеко не акция «Жасыл үй» («Зеленый двор»). Просто позорная выдача саженцев с обременяющими условиями. Такие акции так не проводят. Во-первых кроме саженцев нужны и необходимые минеральные и органические удобрения. Во-вторых необходимо показать людям и объяснить, как грамотно произвести посадку, а не просто впихнуть саженцы под определенные условия. Это тоже самое, что и продажа какой-нибудь техники или оборудования без инструкции, как этим пользоваться. При этом саженцы или молодые деревья не будут декоративными, хотя Ботанический сад уверяет, что у них декоративные туи и прочее. Декоративные, значит красивые, с хорошо сформированной густой кроной, а не жидкие убогие веники или почти лысые прутья лиственных деревьев. К огромному сожалению в ботаническом саду нет специалистов и даже грамотного садовника, который мог бы показать и объяснить, как грамотно произвести посадку, записать это на видео и выставить в СМИ, в соцсетях, раз проводится такая значимая для города акция. И разумеется в ТОО «Green City Aktau», таких специалистов тоже нет, которые способны показать и объяснить. My Webpage
 
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  • VeraSad
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:59
На участие в акции поступило 50 заявок от жителей многоквартирных домов.

А было бы гораздо больше желающих и у вас бы даже не хватило саженцев, если бы не ваши "палки в колёса" со своими фотоотчётами, подписями гарантийных обязательств, согласованиями с КСК и прочей фигнёй!
 
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Кари (Посетители) Сегодня, 15:37
блин не успела подать заявку
 
 

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