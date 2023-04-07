Озеленение дворов: жителям Актау обещают выдать 500 саженцев для посадки

В Актау подвели итоги акции «Жасыл үй» («Зеленый двор»), которая длилась две недели. На участие в акции поступило 50 заявок от жителей многоквартирных домов.



- В рамках акции жители смогут позаботиться о своем дворе, посадив саженцы. По акции заявитель получает 10 саженцев бесплатно. Прием заявок на участие в акции завершился 31 марта. Всего на сегодня поступило 50 обращений от жителей. В ближайшее время заявителям будет передано около 500 саженцев, которые будут высажены перед многоквартирными домами, - сказал Галымжан Серикбаев, руководитель городского отдела ЖКХ.



Кроме того, в рамках государственно-частного партнерства в этом году планируется посадить 130 500 цветов, 3 600 роз, 292 декоративных и 20 000 кустарников, 4 581 лиственное дерево, 2 650 хвойных деревьев.



Отметим, что в настоящее время на территории города начаты работы по поливу зеленых насаждений по периметру микрорайона. Составлен график полива зеленых насаждений в микрорайонах, эти работы запланированы на конец апреля.



В орошении зеленых насаждений города задействованы 31 арендный водовоз и 10 единиц грузопассажирского транспорта.

