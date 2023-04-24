Протесты в Жанаозене: кандидатам на трудоустройство предлагают новые условия

Жителям Жанаозена, которые жду очереди на трудоустройство АО «Озенмунайгаз», предлагают трудоустроиться в дочерние и подрядные организации нефтяной компании.



В «Озенмунайгаз» работают более 10 тысяч человек. Трудоустройство большего числа людей негативно скажется на экономическом положении компании, говорят чиновники.



- Мы провели совещание, чтобы найти решение ситуации. Сегодня практически каждый житель региона хочет устроиться на работу в «Озенмунайгаз». Существуют другие компании «КазМунайГаза», обслуживающие «Озенмунайгаз». Кроме того, есть более десятка крупных компаний. То есть, мы будем работать над улучшением алгоритма, который существует с 2019 года. Вместо этого мы увеличиваем количество компаний, в которых можно получить работу. В результате, будет увеличено количество вакансий, таким образом проблема безработицы будет со временем решаться. На совещании 90% частных компаний сообщили, что поддерживают такую политику, - предложил заместитель председателя КМГ Даулетжан Хасанов.



Отмечается, что алгоритм трудоустройства в нефтяную промышленность действует с 2019 года, в соответствии с ним акиматом города совместно с АО «Озенмунайгаз» и компаниями «Инвест», «Тазасу», «БН», «Озенмунайгаз» были приняты на работу порядка 4000 человек, по узким специализациям трудятся 146 человек.



По словам руководителя Жанаозенского городского центра занятости Улбазар Орынбаевой, в очереди на трудоустройство по-прежнему находятся 9 996 человек.



- Среди тех, кто стоит в очереди - 415 человек - это индивидуальные предприниматели, 2603 - те, кто не имеют постоянного места работы, еще 4333 человека - трудоустроены, но все равно намерены работать в нефтяной отрасли. Желающим работать мы предлагаем сначала временно поработать на предприятии «Инвест», а затем устроиться на постоянную работу в компании «Озенмунайгаз» по аутсорсингу, - сказала Улбазар Орынбаева.