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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:44

Просмотров: 1073

Разрешения выдаются, и город уплотняется! Жители Актау возмутились возобновлением строительства жилого комплекса в 4А микрорайоне

По словам горожан, несмотря на недовольства общества, строительство жилого комплекса в 4А микрорайоне возобновилось. В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области заявили, что у застройщика имеются все разрешительные документы.

Фото жителей Актау
Жители 40 и 41 домов возмущены возобновлением строительства дома в 4А микрорайоне. Спецтехника на участке начала работу.

- В 2020 году мы как только узнали, что на этом месте планируют построить два 22-этажных дома, мы стали возмущаться и поднимать общественность. После шума стройку приостановили, потом был карантин. И теперь на днях мы видим, что строительство возобновлено. Мы жители 40 и 41 домов против данной застройки. У нас и так инженерные сети на ладан дышат. Вы только представьте, если построят эти дома, то мы вообще останемся без воды и электроэнергии. Если городские власти нас не услышат, то мы будем писать петицию на имя Президента страны, - пожаловалась жительница Актау.

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области заявили, что у застройщика имеются все разрешительные документы.

- Застройщиком на земельном участке №43 в 4А микрорайоне является собственник земельного участка ТОО «Хафит пропертис-Актау». Имеется архитектурно-планировочное задание объекта от 16.01.2023. Эскизный проект согласован Актауским городским отделом земельных отношений, архитектуры и градостроительства от 18.01.2023. Имеется положительное заключение экспертизы рабочего проекта от 02.05.2023. Застройщик уведомил органа государственного архитектурно-строительного контроля о начале строительно-монтажных работ с 01.06.2023. В связи с этим застройщиком соблюдены основные требования к процессу строительства в соответствии со статьей 68 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК»,- заявили в ведомстве.

Напомним, о возведении на данном участке 35-этажного жилого комплекса ещё в 2018 году заявлял Ералы Тугжанов, занимавший пост акима области. Тогда он просил учесть нагрузку на скалистую местность.

Спустя два года о своих планах заявили арабские инвесторы. Они планировали построить жилой комплекс в 4А микрорайоне Актау. В 2020 году представитель инвестора заявил журналисту издания, в случае, если население не примет проект, то мы строить не будем, – рассказал представитель инвестора.

В 2021 году Жанболат Жакыпов, исполняющий обязанности начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата Актау заявил, что мнения горожан о строительстве в 4А микрорайоне не будут учитываться.



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Комментарии ( 6 )

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 kot_85 (Посетители) Сегодня, 17:11
Скоро вся эта сторона вместе с Каспиан Ривьера рухнет вниз на тропу. И дай бог чтобы в этот момент там не было людей. Такой слой скалы снимают и в итоге не чего не остается. Маразм крепчает, а карманы чинушей полнеют. А народ, тьфу, кто это такие и зачем слушать их пустое мнение. Придёт время и всем придется держать ответ.
 
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 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 17:00
Уважаемая редакция Лады.
Вот бы вам сделать статью о всей цепочке процедуры продажи земельных участков, чтобы жители могли понять как этот беспредел вообще происходит.
В какие инстанции обращаются инвесторы о покупке земли в черте города? Кто рассматривает их просьбы? Кто одобряет? И кто ставит финальную подпись на резолюциях?
 
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 Ed Word (Посетители) Сегодня, 16:12
У народа тоже есть разрешение на право не реагировать на пустословные заявление без подтверждающих документов, можно ли предоставить документ, очень интересно кто согласовал его!?? Народ имеет право знать и видеть подтверждения, чтоб потом к примеру не голосовать за подобных на выборах или принимать иные решения на основе фактов.
Не хотите учитывать мнение народа, но учитывать аспекты безопасности то надо, похоже эти строения могут обрушить пещеру и сами обрушиться, ведь именно после начала работ наверху, вход в пещеру прикрыли типа и вывесили знаки, значит риск есть? А если риск есть, то почему не учитывается и почему подвергают риску общественный объект "скальная тропа" в угоду стройке которой к тому же народ не рад!?? Что ответит Акимат и контролирующие органы!??
 
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 elek (Посетители) Сегодня, 16:09
исполняющий обязанности начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата Актау заявил

Нужно писать обращение к Антикору и Президенту.
Вот где работают, а у нас нет?.

Цитата: motor
по каким критериям выдаются разрешения на строительство

"Заплати и лети" - у них неоспоримый критерий.
 
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 motor (Посетители) Сегодня, 16:01
Так по каким критериям выдаются разрешения на строительство внутри города? Вроде говорили, что не будут строить, а теперь строят?
 
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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:50
Мнения горожан о строительстве в 4А микрорайоне не будут учитываться - Кому нужны эти мнения, когда есть деньги angry
 
 

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