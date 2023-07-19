Разрешения выдаются, и город уплотняется! Жители Актау возмутились возобновлением строительства жилого комплекса в 4А микрорайоне

Фото жителей Актау
Жители 40 и 41 домов возмущены возобновлением строительства дома в 4А микрорайоне. Спецтехника на участке начала работу.
- В 2020 году мы как только узнали, что на этом месте планируют построить два 22-этажных дома, мы стали возмущаться и поднимать общественность. После шума стройку приостановили, потом был карантин. И теперь на днях мы видим, что строительство возобновлено. Мы жители 40 и 41 домов против данной застройки. У нас и так инженерные сети на ладан дышат. Вы только представьте, если построят эти дома, то мы вообще останемся без воды и электроэнергии. Если городские власти нас не услышат, то мы будем писать петицию на имя Президента страны, - пожаловалась жительница Актау.
В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области заявили, что у застройщика имеются все разрешительные документы.
- Застройщиком на земельном участке №43 в 4А микрорайоне является собственник земельного участка ТОО «Хафит пропертис-Актау». Имеется архитектурно-планировочное задание объекта от 16.01.2023. Эскизный проект согласован Актауским городским отделом земельных отношений, архитектуры и градостроительства от 18.01.2023. Имеется положительное заключение экспертизы рабочего проекта от 02.05.2023. Застройщик уведомил органа государственного архитектурно-строительного контроля о начале строительно-монтажных работ с 01.06.2023. В связи с этим застройщиком соблюдены основные требования к процессу строительства в соответствии со статьей 68 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК»,- заявили в ведомстве.
Напомним, о возведении на данном участке 35-этажного жилого комплекса ещё в 2018 году заявлял Ералы Тугжанов, занимавший пост акима области. Тогда он просил учесть нагрузку на скалистую местность.
Спустя два года о своих планах заявили арабские инвесторы. Они планировали построить жилой комплекс в 4А микрорайоне Актау. В 2020 году представитель инвестора заявил журналисту издания, в случае, если население не примет проект, то мы строить не будем, – рассказал представитель инвестора.
В 2021 году Жанболат Жакыпов, исполняющий обязанности начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата Актау заявил, что мнения горожан о строительстве в 4А микрорайоне не будут учитываться.
- В 2020 году мы как только узнали, что на этом месте планируют построить два 22-этажных дома, мы стали возмущаться и поднимать общественность. После шума стройку приостановили, потом был карантин. И теперь на днях мы видим, что строительство возобновлено. Мы жители 40 и 41 домов против данной застройки. У нас и так инженерные сети на ладан дышат. Вы только представьте, если построят эти дома, то мы вообще останемся без воды и электроэнергии. Если городские власти нас не услышат, то мы будем писать петицию на имя Президента страны, - пожаловалась жительница Актау.
В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области заявили, что у застройщика имеются все разрешительные документы.
- Застройщиком на земельном участке №43 в 4А микрорайоне является собственник земельного участка ТОО «Хафит пропертис-Актау». Имеется архитектурно-планировочное задание объекта от 16.01.2023. Эскизный проект согласован Актауским городским отделом земельных отношений, архитектуры и градостроительства от 18.01.2023. Имеется положительное заключение экспертизы рабочего проекта от 02.05.2023. Застройщик уведомил органа государственного архитектурно-строительного контроля о начале строительно-монтажных работ с 01.06.2023. В связи с этим застройщиком соблюдены основные требования к процессу строительства в соответствии со статьей 68 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК»,- заявили в ведомстве.
Напомним, о возведении на данном участке 35-этажного жилого комплекса ещё в 2018 году заявлял Ералы Тугжанов, занимавший пост акима области. Тогда он просил учесть нагрузку на скалистую местность.
Спустя два года о своих планах заявили арабские инвесторы. Они планировали построить жилой комплекс в 4А микрорайоне Актау. В 2020 году представитель инвестора заявил журналисту издания, в случае, если население не примет проект, то мы строить не будем, – рассказал представитель инвестора.
В 2021 году Жанболат Жакыпов, исполняющий обязанности начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата Актау заявил, что мнения горожан о строительстве в 4А микрорайоне не будут учитываться.