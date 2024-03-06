Продажу принадлежавшей отцу Тимура Кулибаева нефтебазы в Актау суд признал незаконной

Что произошло

Предыстория

Что выяснилось в суде

"После вхождения ТОО "AKA Petroleum Trading Corporation LTD" в участники ТОО "Артис Оверсис С.А. Казахстан" последним по договору купли-продажи от 21 сентября 2015 года реализовано ТОО "AKA Petroleum Trading Corporation LTD" основной актив в виде нефтехранилища за 100 млн тенге. При этом по договору аренды имущественного комплекса с последующим выкупом стоимость недвижимости составляла 66 млн долларов, который расторгли перед реализацией участнику ТОО "AKA Petroleum Corporation LTD", – следует из судебных документов.



Что решил суд

"Оспариваемая сделка совершена нелегитимным исполнительным органом ТОО "Артис Оверсис С.А. Казахстан", назначенным незаконным составом учредителей Кулибаевым А.А. и ТОО "AKA Petroleum Trading Corporation LTD". Имущество перешло в собственность аффилированного лица – ТОО "AKA Petroleum Trading Corporation LTD" по заниженной стоимости. ТОО "AKA Petroleum Trading Corporation LTD" приобрело спорное имущество в результате злоупотребления правами в отношении ТОО "Артис Оверсис С.А. Казахстан". Суд приходит к выводу, что спорная сделка не соответствует требованиям законодательства, следовательно, подлежит признанию недействительной", – сказано в решении суда.