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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 21:25

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Продажу принадлежавшей отцу Тимура Кулибаева нефтебазы в Актау суд признал незаконной

Судебные тяжбы длятся уже 14 лет, передает информационный сайт Bes.media.

Фото Bes.media.
В материале Bes.media раскрыли подробности судебных тяжб, связанных с продажей нефтебазы в Актау, которые длятся уже 14 лет.

Что произошло


Суд в Мангистауской области удовлетворил иск прокуратуры Алматы к двум ТОО: "Артис Оверсис С.А. Казахстан" (Аскару Кулибаеву принадлежал 51% доли в этой компании) и "AKA Petroleum Trading Corporation LTD". Первая продала второй нефтехранилище стоимостью 66 млн долларов за 100 млн тенге.

Предыстория


Старейшая нефтебаза, которая находится в акватории Актауского международного морского торгового порта, принадлежала ТОО "Артис оверсис С.А. Казахстан", учредителем которого было АО "Aktau Petrol Ticaret AS". У нефтехранилища образовались долги перед TOO "Ака Оil Тraiding", кредитор обратился в суд. В июне 2010 года суд постановил взыскать с обеих компаний (должник ТОО "Артис оверсис С.А. Казахстан" и материнская компания АО "Aktau Petrol Ticaret AS") долг в размере 624 млн тенге в пользу TOO "Ака Оil Тraiding".

Деньги не вернули, поэтому через год, в 2011-м, судебным решением 100% доли ТОО "Артис оверсис С.А. Казахстан" перешли кредитору – TOO "Ака Оil Тraiding". Новый собственник в 2012 году продал 51% доли компании Аскару Кулибаеву, а остальную часть – ТОО "АКА Petroleum Corporation LTD".

В июне 2012 года по иску АО "Aktau Petrol Ticaret AS" (первый собственник компании) Медеуский районный суд Алматы отменил постановление о передаче 100% доли ТОО "Артис оверсис С.А. Казахстан" в пользу кредитора – ТОО "Ака Оil Тraiding". Апелляционная инстанция это решение отменила. Последовал арбитражный спор. В ноябре 2017 года Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) постановил взыскать 31,5 млн долларов в пользу АО "Aktau Petrol Ticaret AS".

Тогда генпрокурор решил опротестовать постановление 2011 года о передаче 100% доли компании в пользу ТОО "Ака Оil Тraiding". В 2022 году судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда удовлетворила иск.

Продажу принадлежавшей отцу Тимура Кулибаева нефтебазы в Актау суд признал незаконной


После чего 4 августа 2023 года Бостандыкский суд удовлетворил иск городской прокуратуры к Аскару Кулибаеву, ТОО "Артис Оверсис С.А. Казахстан", ТОО "AKA Petroleum Trading Corporation LTD", ликвидированному ТОО "Аka oil trading". Суд признал недействительной перерегистрацию ТОО "Артис оверсис С.А. Казахстан", а также договор купли-продажи доли участия в этой компании. Апелляция оставила это решение в силе, оно вступило в законную силу, то есть компания ТОО "Артис оверсис С.А. Казахстан" теперь не имеет отношения к семье Кулибаева.

Что выяснилось в суде


Прокуратура отсудила компанию у новых владельцев, но имущество нефтебазы за время длительных судебных тяжб уже продали. Поэтому надзорному органу пришлось вновь обращаться в суд, чтобы признавать продажу незаконной.

"После вхождения ТОО "AKA Petroleum Trading Corporation LTD" в участники ТОО "Артис Оверсис С.А. Казахстан" последним по договору купли-продажи от 21 сентября 2015 года реализовано ТОО "AKA Petroleum Trading Corporation LTD" основной актив в виде нефтехранилища за 100 млн тенге. При этом по договору аренды имущественного комплекса с последующим выкупом стоимость недвижимости составляла 66 млн долларов, который расторгли перед реализацией участнику ТОО "AKA Petroleum Corporation LTD", – следует из судебных документов.


Продажу принадлежавшей отцу Тимура Кулибаева нефтебазы в Актау суд признал незаконной


Прокуратура требовала признать недействительным договоры купли-продажи имущества нефтебазы: складов, насосных, офисов, нефтеловушек, административного корпуса и право аренды на земельный участок площадью 133,3357 га, расположенный в районе морского порта Актау.


Что решил суд


"Оспариваемая сделка совершена нелегитимным исполнительным органом ТОО "Артис Оверсис С.А. Казахстан", назначенным незаконным составом учредителей Кулибаевым А.А. и ТОО "AKA Petroleum Trading Corporation LTD". Имущество перешло в собственность аффилированного лица – ТОО "AKA Petroleum Trading Corporation LTD" по заниженной стоимости. ТОО "AKA Petroleum Trading Corporation LTD" приобрело спорное имущество в результате злоупотребления правами в отношении ТОО "Артис Оверсис С.А. Казахстан". Суд приходит к выводу, что спорная сделка не соответствует требованиям законодательства, следовательно, подлежит признанию недействительной", – сказано в решении суда.


Суд в Мангистау удовлетворил иск прокуратуры Алматы. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



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